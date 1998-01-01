Новости Эксперты: Спрос на британские языковые школы начинает восстанавливаться При этом зарубежные детские оздоровительные лагеря перестали пользоваться спросом

Из ассортимента российских туроператоров практически исчезли зарубежные детские оздоровительные лагеря – родители предпочитают вкладывать средства не в отдых, а в обучение детей. Среди наиболее востребованных направлений – Китай, ОАЭ, Мальта. Вновь востребованы и поездки в языковые школы Европы, в том числе, Великобритании, - сообщает пресс-служба РСТ. «Начавший восстановление в прошлом году спрос на детские туры за рубеж продолжает расти. Конечно, это далеко не прежние объемы, но спрос увеличивается, в первую очередь, на учебные, познавательные программы. Родители готовы вкладывать деньги, прежде всего, в образование детей. Заметно изменилась география таких поездок. Сильно сократилось предложение по лагерям в Турции, так как за последние два года страна из бюджетного сегмента перешла в дорогой. Тех, кто готов был бы отправить детей на море в Болгарию, останавливает высокая стоимость виз и отсутствие прямой перевозки. Хорошо идут Азия, Арабские Эмираты», – рассказала глава комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху, директор компании «Диал-тур» Татьяна Иванова. В частности, по ее словам, сейчас хорошо раскупаются туры в Китай, так как это безвизовое направление и можно сочетать языковые, обучающие программы с отдыхом и экскурсиями. «Дети возвращаются с очень хорошими впечатлениями. В частности, мы предлагаем детский лагерь China Сlub в Харбине с погружением в языковую и аутентичную среду в одном из лучших университетов Китая. Популярны поездки в ОАЭ с изучением английского языка, Южную Корею, на Мальту», – уточнила Татьяна Иванова. По ее словам, стоимость недельного тура в Китай стартует от $1,5 тыс. без перелета, в ОАЭ – от $1,4 тыс. без перелета, языковой лагерь на Кипре или Мальте – от 2 тыс. евро, в Лондоне – от 3 тыс. евро. В компании StudyCube, специализирующейся на языковых курсах для детей и взрослых, каникулярных образовательных программах, говорят о хороших темпах раннего бронирования летних детских программ. «У нас больше всего востребованы обучающие программы в европейских странах, прежде всего, Великобритании. Например, двухнедельная программа в Оксфорде стоимостью от 2,5 тыс. фунтов. Такие поездки надо бронировать заранее, так как на оформление виз требуется много времени – до двух месяцев и даже больше. Хорошо продаются также образовательные туры в Арабские Эмираты, они набирают популярность благодаря разумным ценам плюс здесь большой выбор прямых перелетов», – пояснили в отделе продаж туроператора. По словам главы департамента продвижения и рекламы туроператора BSI Group Иветты Вердиян, спрос на обучение в Европе, прежде всего, в Великобритании, в этом году начал восстанавливаться. «Языковых школ здесь больше, чем в других англоговорящих странах, а программы есть для детей, школьников, студентов, причем самого разного уровня. Безусловно, это далеко от допандемийных объемов, но спрос возрождается, положительная динамика есть. На мой взгляд, люди адаптировались к новым условиям организации поездок – это и стыковочные рейсы, и возросшая стоимость. С другой стороны, у многих за это время была возможность протестировать альтернативные варианты обучения английскому языку, в частности, в других странах, в онлайне, частных школах. В итоге они постепенно возвращаются к самому проверенному способу – академическим стандартам британского образования, которые предполагают не только обучение, но и погружение в естественную языковую среду», – пояснила эксперт. Стоимость курса общего английского языка в школе Stafford House Cambridge стартует от 202 тыс. рублей за две недели, включая 25 уроков в неделю и проживание в семье или резиденции на полупансионе, и это без перелета. Стоимость недельного интенсивного курса английского в школе Studio Cambridge – от 173 тыс. руб., за две недели – 261 тыс. руб. В стоимость включено 28 уроков английского еженедельно и проживание в семье на полном пансионе. /TOURBUS.RU



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