Новости Горячие авиановости "Уральские авиалинии" с 21 февраля начнут выполнять рейсы из Челябинска в Шарм-эль-Шейх/ Росавиация продлила запрет на выполнение ночных полетов в Израиль/ Red Wings возобновит авиасообщение между Ульяновском и Минском

"Уральские авиалинии" с 21 февраля начнут выполнять рейсы из Челябинска в Шарм-эль-Шейх Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 21 февраля начнет выполнять чартерные рейсы из Челябинска в Шарм-эль-Шейх (Египет), сообщается в телеграм-канале аэропорта "Курчатов".

"В аэропорту "Курчатов" возобновляется ещё одно курортное направление. Чартерные перевозки стартуют с 21 февраля", - говорится в сообщении



Согласно расписанию на сайте аэропорта, полеты в Шарм-эль-Шейх будут выполняться в феврале-марте с частотой один раз в 10-11 дней.

В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" уточнили, что в прошлом осенне-зимнем и весенне-летнем сезонах "Уральские авиалинии" рейсы из Челябинска в Египет не выполняли.

Росавиация продлила запрет на выполнение ночных полетов в Израиль Росавиация продлила запрет авиакомпаниям на выполнение ночных полетов в Израиль до 11 марта, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли.

По его словам, ограничения на полеты по-прежнему действуют с 01:00 до 07:00 мск "в связи с сохраняющейся угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов".



Летать в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 мск, авиакомпаниям рекомендовано с учетом руководства ICAO по оценке факторов риска для полетов над зонами конфликтов и вблизи них.

Соответствующие рекомендации были введены 11 ноября, затем они несколько раз продлевались.

Прямые рейсы из РФ в Тель-Авив выполняют авиакомпании Red Wings и "Азимут", для этого используются самолеты российского производства - Superjet 100 и Ту-214.

Red Wings возобновит авиасообщение между Ульяновском и Минском Авиакомпания Red Wings возобновит регулярное сообщение между Ульяновском и Минском. Соответствующая информация появилась в расписании на сайте аэропорта Минска. Полеты будут выполняться с 21 марта 2025 года с частотой один раз в неделю, по пятницам. Red Wngs летала из Ульяновска в Минск с 1 июня по 22 ноября 2024 года. /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка