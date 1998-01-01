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11 февраля
Горячие авиановости
"Уральские авиалинии" с 21 февраля начнут выполнять рейсы из Челябинска в Шарм-эль-Шейх/ Росавиация продлила запрет на выполнение ночных полетов в Израиль/ Red Wings возобновит авиасообщение между Ульяновском и Минском
"Уральские авиалинии" с 21 февраля начнут выполнять рейсы из Челябинска в Шарм-эль-Шейх
Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 21 февраля начнет выполнять чартерные рейсы из Челябинска в Шарм-эль-Шейх (Египет), сообщается в телеграм-канале аэропорта "Курчатов".
Росавиация продлила запрет на выполнение ночных полетов в Израиль
Росавиация продлила запрет авиакомпаниям на выполнение ночных полетов в Израиль до 11 марта, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли.
Red Wings возобновит авиасообщение между Ульяновском и Минском
Авиакомпания Red Wings возобновит регулярное сообщение между Ульяновском и Минском. Соответствующая информация появилась в расписании на сайте аэропорта Минска.
Полеты будут выполняться с 21 марта 2025 года с частотой один раз в неделю, по пятницам.
Red Wngs летала из Ульяновска в Минск с 1 июня по 22 ноября 2024 года.
/TOURBUS.RU
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