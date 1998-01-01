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11 февраля
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"Уральские авиалинии" с 21 февраля начнут выполнять рейсы из Челябинска в Шарм-эль-Шейх/ Росавиация продлила запрет на выполнение ночных полетов в Израиль/ Red Wings возобновит  авиасообщение между Ульяновском и Минском

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"Уральские авиалинии" с 21 февраля начнут выполнять рейсы из Челябинска в Шарм-эль-Шейх

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 21 февраля начнет выполнять чартерные рейсы из Челябинска в Шарм-эль-Шейх (Египет), сообщается в телеграм-канале аэропорта "Курчатов".
"В аэропорту "Курчатов" возобновляется ещё одно курортное направление. Чартерные перевозки стартуют с 21 февраля", - говорится в сообщении

Согласно расписанию на сайте аэропорта, полеты в Шарм-эль-Шейх будут выполняться в феврале-марте с частотой один раз в 10-11 дней.
В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" уточнили, что в прошлом осенне-зимнем и весенне-летнем сезонах "Уральские авиалинии" рейсы из Челябинска в Египет не выполняли.


Росавиация продлила запрет на выполнение ночных полетов в Израиль

Росавиация продлила запрет авиакомпаниям на выполнение ночных полетов в Израиль до 11 марта, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли.
По его словам, ограничения на полеты по-прежнему действуют с 01:00 до 07:00 мск "в связи с сохраняющейся угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов".

Летать в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 мск, авиакомпаниям рекомендовано с учетом руководства ICAO по оценке факторов риска для полетов над зонами конфликтов и вблизи них.
Соответствующие рекомендации были введены 11 ноября, затем они несколько раз продлевались.
Прямые рейсы из РФ в Тель-Авив выполняют авиакомпании Red Wings и "Азимут", для этого используются самолеты российского производства - Superjet 100 и Ту-214.

 

Red Wings возобновит авиасообщение между Ульяновском и Минском

Авиакомпания Red Wings возобновит регулярное сообщение между Ульяновском и Минском. Соответствующая информация появилась в расписании на сайте аэропорта Минска.

Полеты будут выполняться с 21 марта 2025 года с частотой один раз в неделю, по пятницам.

Red Wngs летала из Ульяновска в Минск с 1 июня по 22 ноября 2024 года.

/TOURBUS.RU


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