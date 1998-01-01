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11 февраля
«Яндекс Путешествия»: Россияне начали активно бронировать отдых на майские праздники

Раннее бронирование майских туров в ОАЭ выросло в 17 раз, в Турцию — в 7 раз, в Архыз — в пять раз


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«Яндекс Путешествия» в январе — начале февраля зафиксировали растущую тенденцию: россияне начали активнее искать и бронировать отели и апартаменты на майские праздники задолго до начала самих выходных. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличение горизонта бронирования наблюдается как внутри России (Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Псковская область), так и за рубежом (Абхазия, Италия, Армения).

 

По данным бронирований, отели и квартиры за границей (причем и в ближнем зарубежье, и в дальнем) стали бронировать раньше, чем обычно.

Среди заграничных дестинаций наибольшую положительную динамику показали:

  1. Абхазия — подготовка к путешествию сюда в среднем начинается за 163 дня, рост горизонта бронирования составил 23,7%;

  2. Италия — за 143 дня, 18,6%.

  3. Армения — за 143 дня, 16,1%.

  4. Узбекистан — за 136 дней, 10,6%.

  5. Беларусь — за 145 дней, 4,4%.

Более длительной подготовки в этом году потребовали и ряд российских регионов:

  1. Республика Марий Эл — подготовка к путешествию сюда в среднем начинается за 143 дня, рост горизонта бронирования равен 18,9%.

  2. Чувашская Республика — 136 дней, 14,1%.

  3. Псковская область — 143 дня, 13,7%.

  4. Калининградская область — 149 дней, 13%.

  5. Рязанская область — 149 дней, 9,9%.

  6. Новгородская область — 148 дней, 7,5%.

  7. Республика Алтай — 143 дня, 7,3%.

  8. Костромская область — 139 дней, 5,2%.

  9. Республика Северная Осетия — Алания — 147 дней, 4,1%.

  10. Республика Татарстан — 150 дней, 3,9%.

Россияне стали также раньше бронировать отели и апартаменты в ряде российских городов. Лидерами стали Рязань (147 дней, рост на 22,5%), Светлогорск (168 дней, 22,2%), Йошкар-Ола (142 дня, 18,9%), Ереван (143 дня, 16,1%) и Псков (146 дней, 15,6%

 

При этом несколько иначе выглядят топы зарубежных и внутрироссийских направлений отдыха, которые показали наибольший рост спроса на майские бронирования год к году:

  1. Объединённые Арабские Эмираты — рост в 17,5 раз.

  2. Италия — рост почти в 9 раз.

  3. Франция — рост больше чем в 8 раз.

  4. Турция — рост почти в 7 раз.

  5. Испания — рост почти в 6 раз.

В России наибольшую популярность среди майских направлений демонстрируют несколько макрорегионов: Сибирь (больше чем в 3 раза), Приволжье (почти в 3 раза) и Северный Кавказ (в 2,5 раза).

Не только федеральные округа, но и некоторые регионы показали рост количества запросов на майские поездки:

  1. Иркутская область стала популярнее почти в 9 раз.

  2. Тамбовская область — в 8,5 раз.

  3. Ивановская область — больше чем в 6 раз.

  4. Карачаево-Черкесская Республика — в 5 раз.

  5. Новгородская область — почти в 5 раз.

  6. Саратовская область — почти в 5 раз.

  7. Астраханская область — больше чем в 4 раза.

  8. Вологодская область — больше чем в 4 раза.

  9. Новосибирская область — больше чем в 4 раза.

  10. Республика Адыгея — в 4 раза.

Также «Яндекс Путешествия» назвали топ-10 быстрорастущих направлений, которые больше всего выросли год к году по спросу на бронирования:

  1. Рязань — больше чем в 8 раз.

  2. Каменномостский — в 6 раз.

  3. Терскол — почти в 6 раз.

  4. Светлогорск — в 5,5 раз.

  5. Архыз — в 5 раз.

  6. Великий Новгород — почти в 5 раз.

  7. Вологда — почти в 5 раз.

  8. Пятигорск — почти в 4 раза.

  9. Суздаль — почти в 4 раза.

  10. Пушкин — почти в 4 раза.

/TOURBUS.RU


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