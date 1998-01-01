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11 февраля
«Яндекс Путешествия»: Россияне начали активно бронировать отдых на майские праздники
Раннее бронирование майских туров в ОАЭ выросло в 17 раз, в Турцию — в 7 раз, в Архыз — в пять раз
«Яндекс Путешествия» в январе — начале февраля зафиксировали растущую тенденцию: россияне начали активнее искать и бронировать отели и апартаменты на майские праздники задолго до начала самих выходных. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличение горизонта бронирования наблюдается как внутри России (Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Псковская область), так и за рубежом (Абхазия, Италия, Армения).
По данным бронирований, отели и квартиры за границей (причем и в ближнем зарубежье, и в дальнем) стали бронировать раньше, чем обычно.
Среди заграничных дестинаций наибольшую положительную динамику показали:
Более длительной подготовки в этом году потребовали и ряд российских регионов:
Россияне стали также раньше бронировать отели и апартаменты в ряде российских городов. Лидерами стали Рязань (147 дней, рост на 22,5%), Светлогорск (168 дней, 22,2%), Йошкар-Ола (142 дня, 18,9%), Ереван (143 дня, 16,1%) и Псков (146 дней, 15,6%
При этом несколько иначе выглядят топы зарубежных и внутрироссийских направлений отдыха, которые показали наибольший рост спроса на майские бронирования год к году:
В России наибольшую популярность среди майских направлений демонстрируют несколько макрорегионов: Сибирь (больше чем в 3 раза), Приволжье (почти в 3 раза) и Северный Кавказ (в 2,5 раза).
Не только федеральные округа, но и некоторые регионы показали рост количества запросов на майские поездки:
Также «Яндекс Путешествия» назвали топ-10 быстрорастущих направлений, которые больше всего выросли год к году по спросу на бронирования:
/TOURBUS.RU
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