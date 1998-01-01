Новости «Яндекс Путешествия»: Россияне начали активно бронировать отдых на майские праздники Раннее бронирование майских туров в ОАЭ выросло в 17 раз, в Турцию — в 7 раз, в Архыз — в пять раз

«Яндекс Путешествия» в январе — начале февраля зафиксировали растущую тенденцию: россияне начали активнее искать и бронировать отели и апартаменты на майские праздники задолго до начала самих выходных. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличение горизонта бронирования наблюдается как внутри России (Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Псковская область), так и за рубежом (Абхазия, Италия, Армения). По данным бронирований, отели и квартиры за границей (причем и в ближнем зарубежье, и в дальнем) стали бронировать раньше, чем обычно. Среди заграничных дестинаций наибольшую положительную динамику показали: Абхазия — подготовка к путешествию сюда в среднем начинается за 163 дня, рост горизонта бронирования составил 23,7%; Италия — за 143 дня, 18,6%. Армения — за 143 дня, 16,1%. Узбекистан — за 136 дней, 10,6%. Беларусь — за 145 дней, 4,4%. Более длительной подготовки в этом году потребовали и ряд российских регионов: Республика Марий Эл — подготовка к путешествию сюда в среднем начинается за 143 дня, рост горизонта бронирования равен 18,9%. Чувашская Республика — 136 дней, 14,1%. Псковская область — 143 дня, 13,7%. Калининградская область — 149 дней, 13%. Рязанская область — 149 дней, 9,9%. Новгородская область — 148 дней, 7,5%. Республика Алтай — 143 дня, 7,3%. Костромская область — 139 дней, 5,2%. Республика Северная Осетия — Алания — 147 дней, 4,1%. Республика Татарстан — 150 дней, 3,9%. Россияне стали также раньше бронировать отели и апартаменты в ряде российских городов. Лидерами стали Рязань (147 дней, рост на 22,5%), Светлогорск (168 дней, 22,2%), Йошкар-Ола (142 дня, 18,9%), Ереван (143 дня, 16,1%) и Псков (146 дней, 15,6% При этом несколько иначе выглядят топы зарубежных и внутрироссийских направлений отдыха, которые показали наибольший рост спроса на майские бронирования год к году: Объединённые Арабские Эмираты — рост в 17,5 раз. Италия — рост почти в 9 раз. Франция — рост больше чем в 8 раз. Турция — рост почти в 7 раз. Испания — рост почти в 6 раз. В России наибольшую популярность среди майских направлений демонстрируют несколько макрорегионов: Сибирь (больше чем в 3 раза), Приволжье (почти в 3 раза) и Северный Кавказ (в 2,5 раза). Не только федеральные округа, но и некоторые регионы показали рост количества запросов на майские поездки: Иркутская область стала популярнее почти в 9 раз. Тамбовская область — в 8,5 раз. Ивановская область — больше чем в 6 раз. Карачаево-Черкесская Республика — в 5 раз. Новгородская область — почти в 5 раз. Саратовская область — почти в 5 раз. Астраханская область — больше чем в 4 раза. Вологодская область — больше чем в 4 раза. Новосибирская область — больше чем в 4 раза. Республика Адыгея — в 4 раза. Также «Яндекс Путешествия» назвали топ-10 быстрорастущих направлений, которые больше всего выросли год к году по спросу на бронирования: Рязань — больше чем в 8 раз. Каменномостский — в 6 раз. Терскол — почти в 6 раз. Светлогорск — в 5,5 раз. Архыз — в 5 раз. Великий Новгород — почти в 5 раз. Вологда — почти в 5 раз. Пятигорск — почти в 4 раза. Суздаль — почти в 4 раза. Пушкин — почти в 4 раза. /TOURBUS.RU

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