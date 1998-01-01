Новости НАФИ: Более 80% молодых россиян хотят путешествовать с семьей Аналитический центр НАФИ и программа "Больше, чем путешествие" провели исследование туристических предпочтений россиян в возрасте 18-35 лет

Более 80% россиян от 18 до 35 лет предпочитают путешествовать по стране с семьей, сообщает сегодня пресс-служба Росмолодежи со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ и программы "Больше, чем путешествие". "Исследование показало, что совместные путешествия всей семьей или с родственниками – абсолютный фаворит: 83% отметили его наиболее интересным форматом, 76% заинтересованы в турах, сочетающих и общие, и индивидуальные активности. Походный туризм привлекает три четверти молодых людей – это 71%, а 96% тех, кто уже был в походе, выразили желание повторить этот опыт. К событийным и экскурсионным видам туризма проявили интерес 75% и 73% респондентов соответственно", - говорится в сообщении.



Согласно исследованию, за последние три года 69% российской молодежи совершили хотя бы одну туристическую поездку по стране. 37% молодых людей путешествуют по России раз в год, 29% – 1-3 раза за полгода, а каждый пятый (22%) – чаще одного раза за три месяца.



В среднем, за год молодежь совершает поездки, включающие три разных варианта отдыха: семейные, пляжные, походы, экскурсии и сельский туризм. Путешествуют молодые люди в среднем в составе группы из 5 человек.



Юг России остается самым популярным направлением, это отметили 20% опрошенных. Значительным спросом также пользуются Приволжье – 14%, Северный Кавказ и Сибирь – по 13%. Путешествие по Центральной России выбрали 11% опрошенных.



По данным опроса, 79% респондентов считают, что путешествия по России помогают лучше понять страну и ее потенциал; 78% респондентов восхищаются разнообразием природы и культуры России; 74% отметили, что путешествия усиливают связь с историей и культурой страны; 76% считают, что изучение традиционных ремесел способствует сохранению культурного наследия. Также большинство молодых людей – 78%, согласны с тем, что посещение исторических мест помогает лучше понять культурное наследие России.



Результаты исследования также показали, что основной критерий выбора путешествия – финансовая доступность. Также молодежь высоко ценит комфорт: качество жилья, сервис, климат и безопасность. В том числе важна развитая инфраструктура и близость достопримечательностей. Увидеть новые и уникальные места хотят 85% опрошенных, а 83% – получить новые знания. Также участники опроса отмечают, что путешествовать веселее с друзьями и единомышленниками. Для большей половины респондентов важно, чтобы тур включал полезную и образовательную программы, чтобы можно было приобрести новые компетенции и навыки, применимые в учебе и карьере.



Исследование аналитического центра НАФИ и программы "Больше, чем путешествие" проходило в конце 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте до 35 лет

/TOURBUS.RU Фото: pinterest.com

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