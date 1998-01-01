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11 февраля
НАФИ: Более 80% молодых россиян хотят путешествовать с семьей
Аналитический центр НАФИ и программа "Больше, чем путешествие" провели исследование туристических предпочтений россиян в возрасте 18-35 лет
Более 80% россиян от 18 до 35 лет предпочитают путешествовать по стране с семьей, сообщает сегодня пресс-служба Росмолодежи со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ и программы "Больше, чем путешествие".
"Исследование показало, что совместные путешествия всей семьей или с родственниками – абсолютный фаворит: 83% отметили его наиболее интересным форматом, 76% заинтересованы в турах, сочетающих и общие, и индивидуальные активности.
Походный туризм привлекает три четверти молодых людей – это 71%, а 96% тех, кто уже был в походе, выразили желание повторить этот опыт.
К событийным и экскурсионным видам туризма проявили интерес 75% и 73% респондентов соответственно", - говорится в сообщении.
Также большинство молодых людей – 78%, согласны с тем, что посещение исторических мест помогает лучше понять культурное наследие России.
Также участники опроса отмечают, что путешествовать веселее с друзьями и единомышленниками.
Для большей половины респондентов важно, чтобы тур включал полезную и образовательную программы, чтобы можно было приобрести новые компетенции и навыки, применимые в учебе и карьере.
Фото: pinterest.com
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