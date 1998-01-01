Новости Туроператоры: В "межсезонье" получить шенген стало намного проще В отдельных консульствах ситуация со сроками получения виз визы почти близка к доковидной

В “межсезонье" ситуация с получением шенгенских виз остается спокойной, ажиотажного спроса на Европу нет, рассказали» в BSI Group, PAC Group, Space Travel, «Русский Экспресс» и других туроператорских компаниях, опрос которых публикует АТОР. В списке самых популярных для получения Шенгена стран - Франция, Италия, Испания, Венгрия и Греция. «В целом ситуация с шенгеном в начале февраля мало отличается от той, что наблюдалась в конце декабря 2024 года. Все консульства вошли в относительно рабочий график, хотя количество заявлений по-прежнему очень далеко от допандемийных показателей», – констатируют в Space Travel. По оценкам экспертов компании BSI Group, по отдельным странам ситуация с выходом визы почти близка к доковидной: например, в визовом центре Италии в Москве есть слоты на 7-10 дней вперед, а последние визы выходили за 2-3 недели с момента сдачи биометрии. Т.е. итальянский шенген в Москве можно получить всего за 3 недели – примерно за такой же срок его оформляли в 2019 году, говорят специалисты. У Италии – самое быстрое ожидание по записи и выходу визы, в Москве открыты слоты на март, особых проблем с получением шенгена сейчас нет, резюмируют туроператоры. Оформление шенгена других стран взаймет больше времени. Сложнее записаться на подачу документов в визовые центры Франции и Испании, особенно в регионах, отмечают в PAC Group. Запись нужно «ловить»: слоты появляются только время от времени. По данным BSI Group, в визовый центр Франции в Москве свободных слотов нет до конца марта. Выход визы – за 2-3 недели с момента сдачи биометрии. Раздача слотов на вторую половину февраля в визовом центре Испании откроется в ближайшие дни. Срок рассмотрения документов – до 3 недель. Визовый центр Греции в Москве дает всего 4 слота в день, поэтому записываться на подачу документов нужно сразу, как открываются места. В визовом центре Венгрии в Москве проблем нет, запись по спискам, рассказали в PAC Group. Венгерский шенген оформят в среднем за 15-16 рабочих дней, греческую визу – примерно за 7 рабочих дней.

В BSI Group обращают внимание на благоприятный момент для получения визы в Великобританию. Сейчас в визовых центрах VFS Global есть слоты на подачу документов после 15 февраля. Ожидаемый срок выхода визы – 2,5 месяца. Однако по факту в этом году он в 2-2,5 раза короче: месяц, а в отдельных случаях и меньше месяца. «Документы на британскую визу рассматривают достаточно быстро. Очередей нет. Все четко: запрашиваем визу на 6 месяцев – дают такой срок. При соблюдении определенных условий и требований желающие могут получить визу в Великобританию и на более длительный срок: на 2 года, 5 и 10 лет», – рассказали в BSI Group. По наблюдениям туроператоров, консульства Италии дают шенген от срока поездки и до года, чаще всего – на 3-6 месяцев, консульство Франции – на срок от одного месяца до года, преимущественно на 6 месяцев. Испанская дипмиссия не столь щедра: преимущественно шенген оформляют только под даты поездки, мультивизу – на 1-3 месяца. Консульства Греции и Венгрии выдают шенгенские визы под сроки запрашиваемой поездки. Сложность состоит в том, что какого-то понятного и четкого алгоритма, в соответствии с которым можно предположить срок действия запрашиваемой шенгенской визы, сейчас нет. «Это «рулетка», которая касается всех европейских стран. Сколько бы до этого не было виз у туриста, краткосрочных и долгосрочных, предугадать, на какой срок ему дадут шенген, невозможно. Алгоритм непонятен. После годовой или двухлетней визы туристы получают визу на 6 месяцев. Обидно. Через полгода им снова придется тратить время и деньги, чтобы обзавестись шенгеном», – говорят в одной из компаний. Туроператоры прогнозируют оживление спроса на шенгенские визы и поездки в Европу ближе к концу марта – началу апреля, когда туристы начнут планировать летний отпуск. /TOURBUS.RU



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