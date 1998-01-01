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Сергей Ромашкин: Главные проблемы внутреннего туризма — новые отели, транспорт и рост цен

Генеральный директор туроператора «Дельфин» дал профессиональный прогноз развития российского туризма в ближайшме годы

Рекорд роста внутреннего туризма в прошлом году может быть побит уже в самое ближайшее время, считает Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин» и один из ведущих экспертов сферы внутреннего туризма, с которым побеседовал «Турбизнс».

По его мнению, внутренний турпоток в целом уже превысил 100 млн поездок в год, если считать туристов в частном секторе и запланированная в рамках национального проекта цифра 140 млн в 2030 году наверняка будет достигнута.

Подводя итги минувшего года, эксперт отмечает, что регионы-лидеры в основном сохранили свое положение.

Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург – в первой тройке. Далее идут Крым, Подмосковье, Татарстан. Кавминводы, Калининградская область, Дагестан и Байкал замыкают десятку самых посещаемых регионов страны.

При этом, по мнению эксперта, прошедший сезон имел и некоторые интересные особенности: «Нас удивил в этом году очень ранний спрос на летние туры. В январе-феврале продаж было намного больше, чем в июне-июле. Довольно стабильный курс доллара, который существенно влияет на зарубежные поездки россиян, позволил всем желающим съездить за рубеж, и влияние выезда на наш рынок было минимально.

Проблемы с железнодорожными билетами и высокие цены на авиаперелеты «пересадили» наших туристов в автомобили, и более 60% поездок по России были именно автомобильные. Неожиданно лучшую динамику по турпотоку показал Крым. По разным оценкам, рост составил 25-40% к 2023 году».

Если же говорить об экскурсионном туризме, то основными его направлениями в 2024 году пресказуемо стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Золотое кольцо, Калининград. Новые «звезды» здесь не появились.

При этом, отмечает г-н Ромашеин, если раньше интересы туристов и наши программы были чисто познавательными, «музейными», то сейчас многие приезжают в города просто побыть, походить, провести время. Здесь безусловный лидер Москва. Город быстро развивается как туристическая столица, на карте появились новые интересные локации, новые общественные пространства.

В Москве – лучшие рестораны, магазины, театры. Музейная составляющая поездки по-прежнему присутствует, но уменьшается год от года.

Эксперт назвал и три, по его мнению, главные проблемы, тормозящие развитие внутреннего туризма: «новые отели, транспорт, рост цен».

По словам руководителя «Дельфина», «Инвестиционная активность на нашем рынке высока, но темпы нового строительства уже несколько лет отстают от роста турпотока. Думаю, еще три-четыре года мы проживем в условиях дефицита отельных мест и курортов.

В России реализуются сотни инвестиционных проектов, осталось дождаться их завершения. Основной транспорт на нашем рынке – автомобиль. Это, наверное, в перспективе не очень правильно, а кроме того, существенно ограничивает географию поездок (1000-1500 км от места проживания туриста).

Нужны новые железные дороги, скоростные поезда, ограничение стоимости авиаперелетов, которые сейчас растут быстрее инфляции и быстрее отельных цен. Рост цен на отельные услуги также продолжается, и это создает отток туристов в частное размещение, где цены ниже".

«Думаю, рост рынка в ближайшие годы продолжится, но не такими рекордными темпами. Рассчитываю в 2025 году на 5-6% прироста в поездках туристов.

Замедление темпов роста необходимо: оно позволит сбалансировать спрос и предложение, стабилизировать цены. А там и новые проекты будут завершены», - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU