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10 февраля
Россияне хотят провести отпуск в Сочи, Москве, Петербурге и Калининграде
Сервисы Работа.ру и СберАвто провели исследование планов россиян на отпуск в 2025 году
Сервисы Работа.ру и СберАвто провели исследование и узнали планы россиян на отпуск в 2025 году. В исследовании приняли участие более 3 500 пользователей Работа.ру из всех регионов России.
Сочи возглавляет список самых востребованных туристических направлений в России в 2025 году: отдохнуть на этом курорте планируют 15% опрошенных россиян. Москва и Санкт-Петербург, традиционно популярные у туристов, занимают второе и третье места по популярности соответственно, набрав 14% и 13%.
Калининград также привлекает немалое количество посетителей — 7% опрошенных выбирают для отпуска его.
Юг России тоже остается одним из приоритетных направлений для отдыха: Геленджик (6%), Минеральные Воды (6%) и Пятигорск (6%) пользуются неизменной популярностью.
Краснодар как крупный административный центр Юга также вошел в число наиболее востребованных у туристов городов, собрав 5% предпочтений.
Богатый на достопримечательности Ярославль (5%) и живописная Карелия (5%) привлекают любителей культурного и природного туризма. Интерес к Уфе (4%), Ессентукам (4%) и Владимиру (4%) также достаточно высок.
Среди других городов, подходящих для отпуска, респонденты отмечают Казань (3%), Анапу (3%), Суздаль (3%) и Иркутск с его близостью к озеру Байкал (3%). Владивосток и Екатеринбург получили по 2% голосов каждый. По 1% участников исследования хотели бы посетить в отпуске Кемеровскую область (Шерегеш), Мурманск, Иваново, Камчатку, Хабаровск.
Остальные 30% равномерно распределились по таким городам и регионам, как Красноярск, Крым, Дагестан, Нижний Новгород, Башкортостан и др.
Самым популярным месяцем для отпуска стал июль: именно в этот месяц планирует отдохнуть большинство респондентов из Республики Татарстан (59%), Новосибирской области (58%), Республики Башкортостан (55%), Ленинградской (44%), Нижегородской (42%) и Московской областей (37%).
А вот жители Краснодарского края чаще всего предпочитают брать отпуск в мае (55%). Свердловчане же чаще всего выбирают для отдыха август и октябрь (по 35%).
Добираться до места отдыха на автомобиле собираются 40% опрошенных россиян, и ценители автопутешествий часто покупают авто с учетом планов на дальние поездки.
Какие города/регионы России вы планируете посетить? (Множественный выбор)
Сочи – 15%
Москва – 14%
Санкт-Петербург – 13%
Калининград – 7%
Геленджик – 6%
Минеральные Воды – 6%
Пятигорск – 6%
Краснодар – 5%
Ярославль – 5%
Карелия – 5%
Алтай – 5%
Уфа – 4%
Ессентуки – 4%
Владимир – 4%
Казань – 3%