Россияне хотят провести отпуск в Сочи, Москве, Петербурге и Калининграде

Сервисы Работа.ру и СберАвто провели исследование и узнали планы россиян на отпуск в 2025 году. В исследовании приняли участие более 3 500 пользователей Работа.ру из всех регионов России.



Сочи возглавляет список самых востребованных туристических направлений в России в 2025 году: отдохнуть на этом курорте планируют 15% опрошенных россиян. Москва и Санкт-Петербург, традиционно популярные у туристов, занимают второе и третье места по популярности соответственно, набрав 14% и 13%.

Калининград также привлекает немалое количество посетителей — 7% опрошенных выбирают для отпуска его.



Юг России тоже остается одним из приоритетных направлений для отдыха: Геленджик (6%), Минеральные Воды (6%) и Пятигорск (6%) пользуются неизменной популярностью.

Краснодар как крупный административный центр Юга также вошел в число наиболее востребованных у туристов городов, собрав 5% предпочтений.



Богатый на достопримечательности Ярославль (5%) и живописная Карелия (5%) привлекают любителей культурного и природного туризма. Интерес к Уфе (4%), Ессентукам (4%) и Владимиру (4%) также достаточно высок.



Среди других городов, подходящих для отпуска, респонденты отмечают Казань (3%), Анапу (3%), Суздаль (3%) и Иркутск с его близостью к озеру Байкал (3%). Владивосток и Екатеринбург получили по 2% голосов каждый. По 1% участников исследования хотели бы посетить в отпуске Кемеровскую область (Шерегеш), Мурманск, Иваново, Камчатку, Хабаровск.

Остальные 30% равномерно распределились по таким городам и регионам, как Красноярск, Крым, Дагестан, Нижний Новгород, Башкортостан и др.



Самым популярным месяцем для отпуска стал июль: именно в этот месяц планирует отдохнуть большинство респондентов из Республики Татарстан (59%), Новосибирской области (58%), Республики Башкортостан (55%), Ленинградской (44%), Нижегородской (42%) и Московской областей (37%).

А вот жители Краснодарского края чаще всего предпочитают брать отпуск в мае (55%). Свердловчане же чаще всего выбирают для отдыха август и октябрь (по 35%).



Добираться до места отдыха на автомобиле собираются 40% опрошенных россиян, и ценители автопутешествий часто покупают авто с учетом планов на дальние поездки.



Какие города/регионы России вы планируете посетить? (Множественный выбор)

Сочи – 15%

Москва – 14%

Санкт-Петербург – 13%

Калининград – 7%

Геленджик – 6%

Минеральные Воды – 6%

Пятигорск – 6%

Краснодар – 5%

Ярославль – 5%

Карелия – 5%

Алтай – 5%

Уфа – 4%

Ессентуки – 4%

Владимир – 4%

Казань – 3%





