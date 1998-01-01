Новости В Завидово будут готовить кадры сферы туризма Сегодня отрасли необходимы около 250 тысяч специалистов туристической индустрии

В рамках совещания в Российском государственном университете туризма и сервиса (РГУТИС) зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко изучил проект кампуса филиала РГУТИС, который появится на территории ОЭЗ «Завидово» в Тверской области. Проект представили губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор группы компаний «Васта Дискавери» Сергей Бачин. «Нужно комплексное решение кадровой обеспеченности отрасли», - отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Сейчас в сфере туризма, напомнил он, занято около 1 млн человек, их готовят около 100 вузов и 1300 колледжей. При этом в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» запланировано появление многих новых проектов, которые нужно обеспечить кадрами. При этом количество турпоездок до 2030 года должно возрасти в 2 раза. Потребность рынка — порядка 250 тысяч специалистов. Решить задачу призван в том числе образовательный кампус на курорте Завидово в Тверской области. Проект кампуса был представлен в рамках совещания генеральным директором группы компаний «Васта Дискавери» Сергеем Бачиным. В новом кампусе РГУТИС в Завидово появятся учебные и жилые корпуса для учащихся и преподавателей, спортивные и другие объекты. Предполагается, что по программам среднего и высшего профессионального образования здесь будут учиться и проходить практику свыше 2 тысяч студентов. Создание площадки, расположенной рядом с туристическими объектами курорта Завидово, позволит студентам максимально погружаться в профессию. «В 2025 году у нас планируется открытие трех крупных отелей, аквапарка в Завидово. Мы ожидаем, что в 2026 году турпоток курорта будет не менее 1 миллиона человек. При этом общий турпоток по области уже составляет 2 миллиона 900 тысяч человек», - рассказал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он напомнил, что сейчас в сфере туризма в Тверской области занято 26,5 тысяч человек, при этом есть потребность еще в 1,1 тыс специалистов. А с учетом реализации инвестпроектов в 2028-2030 годах понадобится дополнительно 2,5 тысячи специалистов. Как отметил Игорь Руденя, нужно сделать обучение по специальностям индустрии гостеприимства престижным направлением образования. «Завидово — это настоящий туристический хаб в центральной России, интереснейший объект для отдыха», - подчеркнул генеральный директор «Васта Дискавери» Сергей Бачин, отметив, что сегодня курорт готов предоставить все свои площадки для практической подготовки кадров сферы гостеприимства. Он напомнил, что уже в августе 2025 года здесь будет введена в эксплуатацию новая линия отелей, а также семейный центр с аквапарком — сейчас завершаются работы по внутренней отделке помещений. Студенты смогут проходить практику в гостиницах, ресторанах, разнообразных объектах туристической инфраструктуры, среди которых есть даже горнолыжный склон. «Мастер-план кампуса уже готов, мы готовы переходить к проектным работам. Выделяем порядка 20 га земли под образовательный комплекс, площадь которого составит более 50 тыс кв метров», - сообщил Сергей Бачин. Как отметил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, в ближайшее время сфере туризма понадобится более 400 тысяч сотрудников, поэтому важно качество их подготовки: «Эффективная организация взаимодействия бизнеса и образовательных учреждений может закрыть потребность туристической отрасли в кадрах за счет реализации кадрового потенциала студентов». Особенно важно охватить практическими занятиями высокий туристический сезон. Новый подход в обучении поможет выпускникам вузов и колледжей претендовать на более высокооплачиваемые должности, отметил Илья Уманский. По итогам мероприятия губернатор Тверской области Игорь Руденя и исполняющий обязанности ректора РГУТИС Амбарцум Галустов в присутствии вице-премьера Дмитрия Чернышенко подписали соглашение о намерениях по созданию филиала РГУТИС – кампуса Завидово. /TOURBUS.RU



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