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Илья Иткин: Современный премиум-турист — это уже не «средний» класс

В списке основных премиальных направлений РAC Group - ОАЭ, Мальдивы, Турция, Италия и Франция

В рамках ежегодного PAC Premium Workshop, который состоялся на днях в Москве, прошла пресс-конференция генерального директора компании PAC Group Ильи Иткина.

Как отметил эксперт, объем продаж туров и оборот компании в сегменте премиального продукта в 2024 году вырос в полтора раза

«Проект PAC Premium мы запустили пять лет назад и сегодня, по итогам года, доля премиум-туров в общем объеме наших продаж составляет 45%. За эти годы направление переросло для нас в разряд самых приоритетных и стратегически выгодных.

Мы занимаемся разработкой и реализацией люксовых туров по всему миру, а число агентств-партнеров увеличилось за пять лет с 700 до 1,2 тыс», - отметил он.

Эксперт добавил, что в 2024 году в Топ -10 направлений по числу премиальных заказов попали ОАЭ, Мальдивы, Турция, Италия, Франция, Таиланд, Китай, Индонезия, Маврикий и Испания.

«При этом, первая тройка была в лидерах и год назад. А вот Сейшелы вылетели из нашей десятки. Их место занял Маврикий, - прокомментировал он. - В лидеры продаж возвращается Европа и постепенно, если ситуация с визами наладится, дорогие туры в Европу войдут в пятерку по объему продаж. Франция и Италия - прежде всего, за счет горнолыжных туров».

Говоря о «портрете» современного премиум-туриста, Иткин заметил, что он очень изменился. И это уже не средний класс. Сейчас это это люди с достатком выше среднего или очень высоким, «даже экстремально высоким».

Выросли и ожидания таких туристов – все большее количество клиентов ждет персонифицированного сервиса на каждом этапе своего путешествия. Средний чек премиум-заказа в 2024 году у туроператора составляет €7 тыс. на человека.

В целом, для включения тура в разряд премиальных, должен быть соблюден один из двух показателей: стоимость номера - более €700 евро за ночь или же стоимость всего тура более €4 тыс. на человека, - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU