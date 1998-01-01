Новости Росавиация: Пассажиропоток немного снизится, но банкротства авиакомпаний не будет Глава авиаведомства Дмитрий Ядров рассказал о планах авиаотрасли на текущий год и развитии механизма "мокрого лизинга”

Росавиация в 2025 году ожидает снижения пассажиропотока российских авиакомпаний до 109,7 млн человек, заявил глава ведомства Дмитрий Ядров на завершившемся авиафоруме NAIS-2025. "На этот год Росавиация с Минтрансом ставят планку порядка 109,7 млн пассажиров", - сказал г-н Ядров, которого цитирует «Интерфакс».



По данным ведомства, за 2024 год авиакомпании перевезли 111,6 млн человек, что на 5,8% больше, чем год назад: внутренний трафик составил 84,6 млн (+2%), зарубежный - 27 млн (+20,1%). Таким образом, в этом году, общий трафик может упасть примерно на 1,7%.

Эксперты подведомственного Росавиации ГосНИИ ГА прогнозировали ранее, что из-за дефицита авиапарка пассажиропоток авиакомпаний в 2025 году может упасть до 95,1 млн (-15%), в 2026 - до 91,2 млн (-18%).



Росавиация видит потенциал роста перевозок авиакомпаний - на фоне их рекордных показателей кресельной загрузки - в развитии механизма "мокрого" лизинга самолетов, заявил также Дмитрий Ядров. "У нас действительно высокая кресельная загрузка: мы ее по ряду направлений оцениваем в 97-98%. Мы работаем с авиакомпаниями. Если взять пример S7: в середине прошлого года они приняли решение о переформатировании своей маршрутной сети и сделали фокус на Новосибирске - это им позволило увеличить пассажиропоток. Плюс те механизмы, которые на сегодняшний день обсуждаются, и то, что говорил глава Минтранс Роман Старовойт по вопросам, связанным с "мокрым" лизингом", - сказал г-н Ядров журналистам.



"При этом, беря в аренду самолет с экипажем, мы должны быть четко уверены, что экипаж подготовлен по тем нормам и требованиям, которые определены российским законодательством. И его техническое состояние тоже полностью должно соответствовать тем нормам, которые у нас приняты", - сказал г-н Ядров.



С авиакомпаниями каких стран обсуждается "мокрый" лизинг, он не уточнил. "Это, безусловно, дружественные страны, но пока норма закона не вступит в силу, наверное, преждевременно это с кем-либо обсуждать", - отметил спикер.



"В прошлом году мы планировали 98 млн человек, а перевезли больше. И, наверное, я так думаю, что даже несмотря на текущую кресельную загрузку, мы обеспечим весь тот спрос, который на сегодняшний день есть", - заключил он.



Росавиация не видит в настоящее время риска банкротств или слияний авиакомпаний РФ, заявил также глава ведомства. "Ежеквартально проводится мониторинг финансово-экономического состояния авиакомпаний по требованиям ФАП-10 (федеральные авиационные правила). Мы не видим на сегодняшний день каких-то компаний, которые уходят в зону риска банкротства и возможного слияния", - сказал г-н Ядров. /TOURBUS.RU

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