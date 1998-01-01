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10 февраля
Росавиация: Пассажиропоток немного снизится, но банкротства авиакомпаний не будет
Глава авиаведомства Дмитрий Ядров рассказал о планах авиаотрасли на текущий год и развитии механизма "мокрого лизинга”
Росавиация в 2025 году ожидает снижения пассажиропотока российских авиакомпаний до 109,7 млн человек, заявил глава ведомства Дмитрий Ядров на завершившемся авиафоруме NAIS-2025.
"На этот год Росавиация с Минтрансом ставят планку порядка 109,7 млн пассажиров", - сказал г-н Ядров, которого цитирует «Интерфакс».
Таким образом, в этом году, общий трафик может упасть примерно на 1,7%.
"У нас действительно высокая кресельная загрузка: мы ее по ряду направлений оцениваем в 97-98%. Мы работаем с авиакомпаниями. Если взять пример S7: в середине прошлого года они приняли решение о переформатировании своей маршрутной сети и сделали фокус на Новосибирске - это им позволило увеличить пассажиропоток.
Плюс те механизмы, которые на сегодняшний день обсуждаются, и то, что говорил глава Минтранс Роман Старовойт по вопросам, связанным с "мокрым" лизингом", - сказал г-н Ядров журналистам.
И его техническое состояние тоже полностью должно соответствовать тем нормам, которые у нас приняты", - сказал г-н Ядров.
"Ежеквартально проводится мониторинг финансово-экономического состояния авиакомпаний по требованиям ФАП-10 (федеральные авиационные правила).
Мы не видим на сегодняшний день каких-то компаний, которые уходят в зону риска банкротства и возможного слияния", - сказал г-н Ядров.
/TOURBUS.RU
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