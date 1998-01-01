АТОР: Российский турпоток в страны ЕС снизился в 16 раз

Две трети поездок россиян в Европу были в прошлом году совершены через Турцию

Около 600 тыс. российских туристов съездили в страны Евросоюза в 2024 году на стыковочных рейсах через третьи страны, это в 16 раз меньше, чем в допандемийном 2019 году, сообщает Ассоциация туроператоров Росси.

"Количество поездок россиян авиатранспортом в Европу через третьи страны составило около 0,6 млн. Это в 16,4 раза меньше, чем было в докризисном 2019 году. Основным хабом, откуда россияне летят в страны ЕС и Великобританию, стала Турция", - говорится в сообщении.



Как отмечают в ассоциации, суммарный поток российских туристов, которые отправились в 2024 году в зарубежные страны стыковочными рейсами, составил около 1,9 млн. Из них чуть более 1,3 млн пришлись на страны Азии и Африки, куда полеты совершались чаще всего через Китай и ОАЭ.



"Соответственно, еще около 600 тыс. поездок через третьи страны пришлись на Европу, включая Великобританию. Не все они совершались с целью туризма. В Европу россияне ехали преимущественно по делам, на лечение, учебу к родственникам, в свою недвижимость и пр. В 2019 году объем поездок россиян в Европу авиационным транспортом составлял около 10 млн поездок.

Соответственно, авиапоток из РФ в ЕС и Великобританию сократился в 16 раз по сравнению с последним докризисным годом", - говорится сообщении.



Вычисленная цифра в 0,6 млн поездок россиян в Европу авиатранспортом в 2024 году косвенно подтверждается и статистикой Турции (которая используется почти целиком именно как пересадочный хаб в европейские страны).

Так, по данным турецких пограничников, они зафиксировали в стране 6,71 млн визитов россиян в 2024 году (не обязательно из России). А из России в Турцию вылетели, по данным российских пограничников, 6,31 млн. Разница в 400 тыс. поездок, по-видимому, и объясняется как раз тем, что это – в основном «возвраты» россиян через Турцию из Европы.

В российской статистике вылетов они, само собой, не учтены (они же возвращаются, а не улетают), а турецкие пограничники их посчитали по принципу гражданства.

Таким образом, можно предполагать, что две трети поездок в Европу в 2024 году были совершены через Турцию, а для еще около 200 тыс. поездок использовались другие пересадочные хабы (например, в ОАЭ, Сербии, Марокко, а также странах Закавказья и СНГ).



Как отмечают в АТОР, еще около 800 тыс. россиян попали в страны Европы наземным транспортом через пункты пропуска с Литвой, Латвией, Польшей, Эстонией, Норвегией.

Но въезд в эти страны с целью туризма для граждан РФ закрыт.



Согласно оценке аналитиков АТОР, в 2024 году объем поездок россиян по ТОП-25 самым популярным и массовым туристическим направлениям составил 17,4 млн поездок, что на 15,4% больше, чем в 2023 году.

/TOURBUS.RU