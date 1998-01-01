|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
10 февраля
АТОР: Российский турпоток в страны ЕС снизился в 16 раз
Две трети поездок россиян в Европу были в прошлом году совершены через Турцию
Около 600 тыс. российских туристов съездили в страны Евросоюза в 2024 году на стыковочных рейсах через третьи страны, это в 16 раз меньше, чем в допандемийном 2019 году, сообщает Ассоциация туроператоров Росси.
"Количество поездок россиян авиатранспортом в Европу через третьи страны составило около 0,6 млн. Это в 16,4 раза меньше, чем было в докризисном 2019 году. Основным хабом, откуда россияне летят в страны ЕС и Великобританию, стала Турция", - говорится в сообщении.
Соответственно, авиапоток из РФ в ЕС и Великобританию сократился в 16 раз по сравнению с последним докризисным годом", - говорится сообщении.
Вычисленная цифра в 0,6 млн поездок россиян в Европу авиатранспортом в 2024 году косвенно подтверждается и статистикой Турции (которая используется почти целиком именно как пересадочный хаб в европейские страны).
Так, по данным турецких пограничников, они зафиксировали в стране 6,71 млн визитов россиян в 2024 году (не обязательно из России). А из России в Турцию вылетели, по данным российских пограничников, 6,31 млн. Разница в 400 тыс. поездок, по-видимому, и объясняется как раз тем, что это – в основном «возвраты» россиян через Турцию из Европы.
В российской статистике вылетов они, само собой, не учтены (они же возвращаются, а не улетают), а турецкие пограничники их посчитали по принципу гражданства.
Таким образом, можно предполагать, что две трети поездок в Европу в 2024 году были совершены через Турцию, а для еще около 200 тыс. поездок использовались другие пересадочные хабы (например, в ОАЭ, Сербии, Марокко, а также странах Закавказья и СНГ).
Но въезд в эти страны с целью туризма для граждан РФ закрыт.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72