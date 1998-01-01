На Шерегеше появятся гондольная канатная дорога, два отеля 5* и термальные комплексы

Девелопер "УГМК-Застройщик" в конце 2024 года завершил работы по возведению кресельной канатной дороги на горнолыжном курорте Шерегеш (Кемеровская область), в 2025 году начнет строительство гондольной, сообщил сегодня в интервью "Интерфаксу" гендиректор компании Евгений Мордовин.



"В декабре прошлого года начала работу новая кресельная канатная дорога. Ее протяженность составляет 1,5 км, скорость - шесть метров в секунду, может работать при ветровых нагрузках до 20 метров в секунду.

С этого подъемника построили два горнолыжных спуска, каждый по 2,2 км. Трассы шириной до 100 метров. В 2025 году планируется начало строительства гондольной канатной дороги", - расссказал он.



Г-н Мордовин добавил, что всего на Шерегеше будут работать четыре больших подъемника, не считая бугелей и детских травалаторов.

"УГМК-Застройщик" также занимается комплексом "Шеремонт": сейчас девелопер возводит два пятизвездочных отеля, объединенных стилобатом.

"Первый отель планируем ввести в этом году - в данный момент ведется чистовая отделка. Второй - к концу 2026 года. Каждый отель рассчитан на 320 номеров", - сообщил г-н Мордовин.



Он добавил, что между объектами появится термальный комплекс с открытым бассейном площадью 3,3 тыс. кв.м. Кроме того, на территории курорта планируется разметить еще один термальный комплекс с аквапарком площадью 50 тыс. кв.м.



Как сообщалось ранее, "УГМК-Застройщик" в августе 2022 года выиграл конкурс на освоение территории у подножия горы Зеленая на горнолыжном курорте Шерегеш. Региональные власти подписали с компанией договор о комплексном развитии территории.

Общая площадь запланированной к освоению территории - 427 га. Осенью 2022 года для реализации проекта был собран пул стратегических инвесторов. Завершить строительство всех пяти очередей планируется в 2042 году.



Общая площадь гостиничных объектов составит порядка 600 тыс. кв. метров, в том числе апарт-отели с номерным фондом на 7,5 тыс. номеров и гостиницы в стиле "шале" на 114 номеров. Также запланировано строительство термального комплекса с гостиничными номерами общей площадью 60 тыс. кв. метров, канатные дороги, автостоянки на 3,4 тыс. машиномест.

"УГМК-Застройщик" планирует инвестировать более 100 млрд рублей в строительство объектов горнолыжного курорта.

/TOURBUS.RU

