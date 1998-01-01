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07 февраля
На Шерегеше появятся гондольная канатная дорога, два отеля 5* и термальные комплексы
Компания "УГМК-Застройщик" планирует инвестировать более 100 млрд рублей в строительство горнолыжного курорта в Кемеровской области
Девелопер "УГМК-Застройщик" в конце 2024 года завершил работы по возведению кресельной канатной дороги на горнолыжном курорте Шерегеш (Кемеровская область), в 2025 году начнет строительство гондольной, сообщил сегодня в интервью "Интерфаксу" гендиректор компании Евгений Мордовин.
С этого подъемника построили два горнолыжных спуска, каждый по 2,2 км. Трассы шириной до 100 метров. В 2025 году планируется начало строительства гондольной канатной дороги", - расссказал он.
Общая площадь запланированной к освоению территории - 427 га. Осенью 2022 года для реализации проекта был собран пул стратегических инвесторов. Завершить строительство всех пяти очередей планируется в 2042 году.
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