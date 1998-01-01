Новости В рамках деловой программы MITT 2025 запланированы более 25 мероприятий Среди них - Форум лидеров туристической отрасли, тренд-сессия «Туризм 2025: прогнозы экспертов и трансформация рынка» и конференция MITT Summit Hotel

Предстоящая MITT 2025 — это самая крупная в России и СНГ международная выставка туризма и индустрии гостеприимства. Она охватывает основные разделы отрасли и представлена национальными павильонами, стендами туроператоров, отельерами, региональными администрациями и ТИЦ, санаториями, круизными операторами, глэмпингами. Мероприятия деловой программы выставки MITT — это три дня насыщенного контента с самой важной, актуальной и полезной информацией, экспертные мнения, лучшие практики, отраслевые инсайты и реальные кейсы. В этом году в рамках деловой программы MITT 2025 состоятся более 25 мероприятий, в том числе Форум лидеров туристической отрасли и индустрии гостеприимства В центральное мероприятие деловой программы выставки включены: Тренд-сессия «Туризм 2025: прогнозы экспертов и трансформация рынка в новых условиях» Пленарная сессия «Горизонт будущего: вызовы и возможности туризма и индустрии гостеприимства в России» Экспертная сессия «Оздоровительный туризм для самого эффективного отдыха» Экспертная сессия «Тренды и прогнозы: автотуризм и караванинг 2025» Конференция MITT SUMMIT HOTEL Для руководителей отелей и объектов размещения Соорганизатор: «Кронвелл Групп» На конференции ведущие эксперты обсудят текущее состояние и перспективы развития гостиничного рынка и индустрии гостеприимства в РФ, как управлять отелем в современных условиях и построить сильную команду, как управлять расходами отеля, а также поговорят о продажах и продвижении в гостиничном бизнесе. MITT Академия. Курс для профессионалов турбизнеса Для турагентов, туроператоров, всех заинтересованных специалистов отрасли Соорганизатор: «Travel Маркетинг» Ежедневная серия образовательных семинаров будет состоять из тематических блоков, разделенных на 3 трека: «Маркетинг, продвижение и продажи турпродукта» «Правовые вопросы функционирования туркомпании» «Провалы как путь к успеху: уроки из реального опыта туристического бизнеса» Спикеры — практикующие специалисты и известные бизнес-тренеры. Конференция MITT MICE Для представителей MICE в туризме Соорганизатор: MICE EXCELLENCE Сессии конференции будут посвящены технологиям и автоматизации в MICE, техническому сопровождению мероприятий, а также онлайн- и гибридным событиям. Спикеры: Татьяна Конакова (сооснователь и операционный директор MICE Excellence), Лилия Федорова (управляющий партнёр Avantage Project), Мария Васильева (коммерческий директор IVS Group), Евгений Пашков (основатель PJCOM), Артём Статин (основатель OQ.Agency), Ксения Чибизова (руководитель отдела маркетинговых мероприятий «Инфосистемы Джет»). Приходите на MITT 2025, чтобы ознакомиться с лучшими предложениями от крупнейших игроков в сфере туризма! Выставка пройдёт 18 — 20 марта 2025 года в Москве (МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1). Получите билет по промокоду tbmitt25 Фото: Пресс-служба MITT

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