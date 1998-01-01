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Nouvelair Tunisie в апреле начнет рейсы в Монастир из Внуково

Рейсы запланированы два раза в неделю на лайнере Airbus A320-200

Авиакомпания Nouvelair Tunisie с 20 апреля планирует возобновить полетную программу из Монастира в московский аэропорт "Внуково".

Рейсы запланированы два раза в неделю на Airbus A320-200, сообщает сегодня пресс-служба московского аэропорта. Как добавляют в пресс-службе, "авиакомпания Nouvelair Tunisie — единственный тунисский перевозчик, выполняющий рейсы в Москву, и именно в аэропорт Внуково еще с 2017 года. Маршрутная сеть Nouvelair Tunisie охватывает около 30 стран мира. Флот авиакомпании состоит из 15 воздушных судов типа А320-200".

Напомним, что в конце декабря мы сообщали, что прямые рейсы тунисской авиакомпании Nouvelair Tunisie по заказу туроператора «Гранд Экспресс» стартуют в апреле из Москвы и Санкт-Петербурга в Монастир.

Таким образом, объем перевозки в этом году году планируется увеличить в три раза по сравнению с нынешним годом.

Ранее руководитель Туристического офиса Туниса в РФ Нежи Гуйдер отмечал, что Россия остается одним из приоритетных туристических рынков и они с нетерпением ждут старта прямых перелётов из Москвы на курорты Туниса.

По его данным, состоянию на конец ноября 2024 года, Тунис с туристическими целями посетило 14 тыс. россиян, но в следующем году российский турпоток вполне может удвоиться, достигнув 30 тысяч прибытий, как раз за счет возможного расширения полетной прямой программы, о метил он

Гендиректор московского отделения «Гранд Экспресс» Ольга Радченко ранее также сообщила, что при наличии спроса могут появиться и прямые авиарейсы из Сочи.

По ее словам, перелет из Москвы в Монастир, занимает всего четыре часа, и на сегодняшний день - это один из самых близких зарубежных морских курортов для россиян.

Трансфер от аэропорта до основных курортов длится от 40 минут до одного часа.

Отметим, что согласно официальным данным Погранслужбы ФСБ РФ, Тунис в минувшем году посетили лишь 4,9 тыс. россиян, что в три раза меньше чем в в 2023 году. Правда, Погранслужба «отслеживает» лишь российских туристов, прилетевших в Тунис прямыми рейсами.

/TOURBUS.RU