Новости Погранслужба ФСБ РФ: По итогам 2024 года выездной туризм из России вырос на 25% В списке лидеров туристических направлений — Турция, ОАЭ, Египет, Абхазия, Китай

Россияне в 2024 году совершили более 29 млн поездок за рубеж, из них 11,6 млн с туристическими целями, это на 25% больше, чем годом ранее, следует из статистики Погранслужбы ФСБ России, которую опубликовал вчера вечером «Интерфакс». По данным ведомства, общее число поездок россиян за рубеж также выросло – на 7% по сравнению с 2023 годом.



Лидирует по числу выездных поездок со всеми целями Турция, куда было совершено 6,2 млн выездов. На втором месте – Абхазия (5,81 млн), на третьем – Казахстан (2,81 млн), на четвертом – ОАЭ (1,99 млн), на пятом – Китай (1,89 млн).

Также в первой десятке – Египет (1,47 млн), Грузия (1,35 млн), Таиланд (1,32 млн), Армения (967,7 тыс.), Азербайджан (709,3 тыс.).



Первое место по числу туристических поездок за рубеж также заняла Турция, где отдохнули 4,48 млн путешественников из РФ, это на 9% больше, чем годом ранее. Второе место заняли ОАЭ с 1,47 млн поездок (плюс 13,4% к 2023 году). Замыкает тройку лидеров Египет, куда съездили 1,19 млн российских туристов, это на 16,3% больше, чем годом ранее.

Также в топ-10 вошли Китай (почти 1,02 млн), Таиланд (935,7 тыс.), Абхазия (513,9 тыс.), Армения (320,64 тыс.), Грузия (244,18 тыс.) и Азербайджан (230,87 тыс.).



Во вторую десятку популярных туристических направлений по итогам 2024 года вошли Куба (130,6 тыс.), Шри-Ланка (114,9 тыс.), Мальдивы (102,89 тыс.), Сербия (90,6 тыс.), Катар (79,9 тыс.), Индия (62 тыс.), Киргизия (58,4 тыс.), Вьетнам (30,1 тыс.), Израиль (26,9 тыс.), Таджикистан (20,4 тыс.).



Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), некоторые популярные зарубежные направления принимают не только туристов, но и транзитных пассажиров, которые не учитываются в статистике и прибавляются к въездному турпотоку страны.

"Доля стыковочных рейсов в международном турпотоке из России уже достаточно высока, она



Аналитическая служба АТОР традиционно использует для оценки примерного годового объема туристического потока замер по «всем целям визита» в ТОП-25 стран с преимущественно туристическим (по оценке турбизнеса) характером выездного потока. Для этого взяты данные Пограничной службы, скорректированные с учетом въездной статистики зарубежных государств. «Этот метод, несмотря на очевидные ограничения и погрешности, дает более релевантную и практичную для турбизнеса оценку объема и динамики выездного турпотока», - отмечают в ассоциации. С учетом коррекции данных Погранслужбы, в Аналитической службе АТОР оценивают объем поездок россиян в ТОП-25 стран с преимущественно туристическим характером выездного потока в 17,4 млн поездок в 2024 году. Это 59,7% всего выездного потока из России в 2024 году. Турпоток по этой группе стран по сравнению с 2023 годом вырос на 15,4%. Оценочно, свыше 14 млн поездок из указанных 17,4 млн были совершены россиянами с целью классического и делового туризма (отдых, оздоровление, командировки, участие в мероприятиях и пр.). В указанной цифре есть и поездки в Европу через третьи страны. Что касается динамики таких визитов, то она такая же, +15,4% год к году. Российский рынок выездного туризма, отмечают эксперты АТОР» - высоко концентрирован. Почти 40% рынка выездного туризма в России приходится на Турцию (38,5%). На втором месте по доле заграничных турпоездок – ОАЭ с 11,4%, на третьем месте Китай с 10,9%, на четвертом – Таиланд (10%), затем идут Абхазия и Египет (8,6 и 8,5%, соответственно). Эти шесть «пляжных» стран вместе принимают 88% всех турпоездок россиян в год. На остальные 19 страны из ТОП-25 приходится только 12%. А первые 10 стран из ТОП-25 принимают и вовсе 93% всего российского выездного турпотока. Также в АТОР особо отмечают, что большинство поездок россиян в страны СНГ носят нетуристический характер. /TOURBUS.RU График: АТОР



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