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07 февраля
Погранслужба ФСБ РФ: По итогам 2024 года выездной туризм из России вырос на 25%
В списке лидеров туристических направлений — Турция, ОАЭ, Египет, Абхазия, Китай
Россияне в 2024 году совершили более 29 млн поездок за рубеж, из них 11,6 млн с туристическими целями, это на 25% больше, чем годом ранее, следует из статистики Погранслужбы ФСБ России, которую опубликовал вчера вечером «Интерфакс».
По данным ведомства, общее число поездок россиян за рубеж также выросло – на 7% по сравнению с 2023 годом.
Для этого взяты данные Пограничной службы, скорректированные с учетом въездной статистики зарубежных государств. «Этот метод, несмотря на очевидные ограничения и погрешности, дает более релевантную и практичную для турбизнеса оценку объема и динамики выездного турпотока», - отмечают в ассоциации.
С учетом коррекции данных Погранслужбы, в Аналитической службе АТОР оценивают объем поездок россиян в ТОП-25 стран с преимущественно туристическим характером выездного потока в 17,4 млн поездок в 2024 году. Это 59,7% всего выездного потока из России в 2024 году. Турпоток по этой группе стран по сравнению с 2023 годом вырос на 15,4%.
Оценочно, свыше 14 млн поездок из указанных 17,4 млн были совершены россиянами с целью классического и делового туризма (отдых, оздоровление, командировки, участие в мероприятиях и пр.). В указанной цифре есть и поездки в Европу через третьи страны. Что касается динамики таких визитов, то она такая же, +15,4% год к году.
Российский рынок выездного туризма, отмечают эксперты АТОР» - высоко концентрирован. Почти 40% рынка выездного туризма в России приходится на Турцию (38,5%).
На втором месте по доле заграничных турпоездок – ОАЭ с 11,4%, на третьем месте Китай с 10,9%, на четвертом – Таиланд (10%), затем идут Абхазия и Египет (8,6 и 8,5%, соответственно).
Эти шесть «пляжных» стран вместе принимают 88% всех турпоездок россиян в год. На остальные 19 страны из ТОП-25 приходится только 12%.
А первые 10 стран из ТОП-25 принимают и вовсе 93% всего российского выездного турпотока.
Также в АТОР особо отмечают, что большинство поездок россиян в страны СНГ носят нетуристический характер.
/TOURBUS.RU
График: АТОР
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