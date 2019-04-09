AZUR air в марте полетит из регионов России на вьетнамский курорт Нячанг

Полетная программа в аэропорт Камрань запланирована из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Томска и некоторых других городов Сибири, а также Дальнего Востока

Как сообщает сегодня АТОР со ссылкой на главу AZUR air, весной авиакомпания планирует начать полеты в аэропорт Камрань близ вьетнамского пляжного курорта Нячанг сразу из нескольких городов ЦФО, Сибири и Дальнего Востока.

«В марте мы планируем начать полеты во Вьетнам. Полетная программа в Камрань сейчас рассматривается из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Томска и некоторых других городов Сибири, а также Дальнего Востока.

Пока точное расписание еще формируется, ведем переговоры с туроператорами, смотрим, какая именно маршрутная сеть будет наиболее эффективной и востребованной у туристов», – заявил генеральный директор AZUR air Евгений Королев.

Как выяснили в АТОР, в расписании аэропорта Благовещенска тоже стоят рейсы AZUR air в Нячанг с 13 марта 2025 года.

По данным АТОР, рейсы будут де-факто чартерными: блоки мест, по предварительным данным наших источников, возьмут туроператоры Anex и «Интурист». Турпродукта на этой перевозке в их системах бронирования пока нет.

Что касается иных направлений полетов AZUR air, то в пресс-службе авиакомпании рассказали, что рейсов в Танзанию, на Бали и Хайнань пока не планируется из-за недостаточного спроса по этим направлениям.

«Мы сосредоточиваемся на тех направлениях, где можно эксплуатировать флот наиболее эффективно, где есть устойчивый массовый туристический спрос – это Таиланд, Турция, Египет», – добавил представитель AZUR air.

Напомним, что ранее стало известно, что «Аэрофлот» планирует в конце марта открыть рейсы в Нячанг. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил глава авиакомпании Сергей Александровский. Сейчас «Аэрофлот» выполняет рейсы только в удаленный от курортов Хошимин с частотой три раза в неделю.

Туроператоры считают запуск рейсов в Нячанг важным шагом для возвращения «массового классического пляжного Вьетнама» на рынок и фактором для повышения интереса к этому направлению Юго-Восточной Азии в целом.

/TOURBUS.RU