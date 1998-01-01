YouTravel.me: Спрос на активный зарубежный отдых в январе вырос на 40%

Эксперты связывают эту тенденцию с расширением географии авиаперевозок и с ростом цен на отдых в России

По данным маркетплейса активных туров YouTravel.me, спрос на зарубежный отдых в январе 2025 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Туроператоры отмечают, что после нескольких лет нестабильности и снижения спроса интерес к активным и нестандартным международным путешествиям восстанавливается.

Это связано как с расширением географии авиаперевозок за рубеж, так и с ростом цен на отдых в России, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«Сейчас мы видим значительный рост раннего бронирования по сравнению с 2024 годом. Причем уже довольно активно покупаются туры на новогодние праздники 2025-2026.

То есть российские туристы стали увереннее планировать зарубежные поездки, стремясь зафиксировать выгодные условия и гарантировать себе отдых именно там, где они хотят», – пояснил коммерческий директор YouTravel.me Валерий Бритаус.

На первом месте по популярности среди направлений активных путешествий – экскурсионных туров, дайвинга, трекинга в горах, яхтинга, джип-туров, походов, туров с акцентом на йогу и фитнес – в январе 2025 года оказались Мальдивы, которые привлекли 13% путешественников.

За ними следуют Марокко (11,5%), Киргизия (10%), Турция (9%), Грузия (8%) и Шри-Ланка (6%).

Эти направления стали фаворитами благодаря разнообразию предложений и благоприятным климатическим условиям в зимний период.

Как уточнил Валерий Бритаус, соотношение спроса на отдых в России и за рубежом составляет примерно 65% на 35% в пользу внутреннего туризма.

«Рост спроса на зарубежный отдых связан с улучшением экономической ситуации, расширением авиасообщения и стремлением туристов к новым впечатлениям после длительного периода ограничений.

В то же время стабильность спроса на внутренний туризм подчеркивает его значение для россиян, особенно в условиях зимнего сезона», – заметил он.

Руководитель направления сборных туров RussiaDiscovery Ксения Рубцова также отмечает растущий интерес к зарубежным поездкам. «Традиционно подавляющая часть наших программ приходится на Россию. У нас более 200 маршрутов на Камчатку, Алтай, Байкал, плато Путорана, Шантарские острова и еще десятки мест. Зарубежные направления появились только в прошлом году, предлагаем экзотические, этнографические, познавательные туры, в том числе активные, джип-туры, автоэкспедиции.

Это Мадагаскар, Пакистан, Япония, Непал, Намибия, Мексика. Многие наши туристы уже не раз отдыхали в основных популярных местах России, плюс сформировался некий отложенный спрос, потому что последние три-четыре года за рубеж ездили очень немногие. Было мало международной перевозки и обходилась она недешево», – рассказала эксперт.

По словам г-жи Рубцовой, сейчас выбор и цены заметно лучше, при этом внутри страны транспорт дорожает, а в активных путешествиях это очень важная составляющая. Одновременно туристов уже не так пугает невозможность пользоваться банковскими картами, потому что одни завели себе иностранные карты, другие едут с наличными и в общем проблем нет.

Генеральный директор московской компании Adventure Guide Алексей Юдин согласен с коллегой: «За последние четыре года туристы уже хорошо поездили по стране. Среди активных топовых направлений, которые больше всего «пострадали» от собственной популярности – Дагестан, Байкал, Карелия, Камчатка, Алтай. Люди уже здесь побывали, даже не один раз, и хотят чего-то нового.

Например, Чукотка сейчас выглядит куда более экзотичной, неизведанной, чем Камчатка».

По словам эксперта, одновременно за это время сформировался отложенный спрос на активные туры за рубеж.

Если два-три года назад зарубежные поездки получались очень дорогими, то сейчас на отдельных направлениях они практически сравнялись с внутрироссийскими.

/TOURBUS.RU