|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
06 февраля
Туризм: Происшествия
Туристов срочно эвакуируют с греческого острова Санторини/ Новые выбросы мазута обнаружены на пляжах Анапы/ В Таиланде арестовали россиянку за работу нелегальным гидом
Туристов срочно эвакуируют с греческого острова Санторини
Эвакуация людей с греческого острова Санторини осложнена в связи с продолжающейся сейсмической активностью, информирует в среду греческая газета "Катимерини".
Новые выбросы мазута обнаружены на пляжах Анапы
Новые выбросы мазута обнаружены на пляжах в нескольких районах Анапы (Краснодарский край), сообщает оперативный штаб региона во вторник.
По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.
В Таиланде арестовали россиянку за работу нелегальным гидом
Наблюдение показало, что женщина проводила экскурсию, а с группой не было местного гида с гражданством Таиланда. Водитель микроавтобуса подтвердил, что экскурсовод у группы только русский", - говорится в сообщении.
В нем также призывают граждан сообщать о подобных инцидентах на горячую линию полиции.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72