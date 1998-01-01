Туризм: Происшествия

Туристов срочно эвакуируют с греческого острова Санторини

Эвакуация людей с греческого острова Санторини осложнена в связи с продолжающейся сейсмической активностью, информирует в среду греческая газета "Катимерини".

По ее данным, в связи со штормом, вызванным подземными толчками, пришлось отменить три паромных маршрута на Санторини и обратно.



Накануне власти острова ввели меры безопасности, в частности, приостановили строительство, закрыли школы на Санторини и близлежащих островах, а также дали распоряжение жителям и отелям осушить бассейны, чтобы снизить нагрузку на почву.

В ночь на понедельник сейсмологи сообщали о землетрясении магнитудой 4,2. Они не исключают дальнейших сильных подземных толчков.





Новые выбросы мазута обнаружены на пляжах Анапы

Новые выбросы мазута обнаружены на пляжах в нескольких районах Анапы (Краснодарский край), сообщает оперативный штаб региона во вторник.

"Участники ликвидации ЧС продолжают очищать побережье Анапы. Повторные выбросы фракций мазута разной интенсивности утром обнаружили на пляжах в нескольких районах курорта", - говорится в сообщении.



Уточняется, что на закрепленных за муниципалитетами территориях нефтепродукты на береговой полосе у воды подтвердили команды Успенского, Белореченского, Мостовского, Лабинского, Тимашевского, Павловского, Апшеронского, Абинского, Староминского, Славянского, Тихорецкого районов и Краснодара.

В понедельник мазут был обнаружен на двух пляжах Анапы.



Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива.

По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.





В Таиланде арестовали россиянку за работу нелегальным гидом

Полиция тайской провинции Паттайя арестовала гражданку России, которая проводила экскурсию для группы туристов из РФ на юге острова, сообщают местные СМИ.

"Полицейский офицер заметил россиянку, которая вышла из автобуса вместе с группой туристов и сопровождала их к Горе золотого Будды – скале Кхао Чи Чан. Затем группа направилась к храму Ват Нонг яй.

Наблюдение показало, что женщина проводила экскурсию, а с группой не было местного гида с гражданством Таиланда. Водитель микроавтобуса подтвердил, что экскурсовод у группы только русский", - говорится в сообщении.



Россиянку задержали, ей предъявили обвинения в работе без соответствующего разрешения и работе гидом без лицензии, что нарушает два закона Таиланда.

Позже туристическая полиция выпустила заявление, в котором напоминает туроператорам и туристам о запрете иностранцам работать гидами.

В нем также призывают граждан сообщать о подобных инцидентах на горячую линию полиции.

/TOURBUS.RU

