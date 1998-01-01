Мальдивы - «На солнечной стороне жизни»

Вчера в московском отеле The Carlton Российское представительство Maldives Marketing & Public Relations Corporation (MMPRC) - турофиса Мальдивских островов провело презентацию мальдивского направления на российском рынке.

Это уже второй этап роуд-шоу в России (первый состоялся накануне в Санкт-Петербурге, а третий планируется в ближайшие дни в Тюмени).

Открылось мероприятие видеообращением генерального и управляющего директора MMPRC Ибрагима Шиури.

Он отметил, что «Россия всегда играла важную роль в глобальной стратегии Мальдивских островов и поэтому вполне логично, что первое крупное выездное роуд - шоу этого года они решили провести именно здесь. - Россия находится на вершине списка стран, из которых к нам приезжает наибольшее число гостей.

Так, в 2024 году российский турпоток на Мальдивы поставил исторический рекорд за последние 6 лет – 225 205 визитов! Это на 7,7% больше, чем в 2023 году и на 1,25% больше предыдущего рекорда 2021 года. И я уверен, что Мальдивы всегда будут самым желанным направлением для российских туристов».

Руководитель российского представительства MMPRC Дмитрий Смирнов добавил, что основной слоган, под которым продвигаются Мальдивы, звучит, как «Мальдивы - Солнечная сторона жизни».

Как заяывил г-н Смирнов, «Пятый год подряд Мальдивы получают награды от WTA World Travel Awards как лучшее глобальное туристическое направление, а также ряд других премий, успешно отстаивая позиции с точки зрения развития экологического, устойчивого туризма. Надо добавить, что первыми в списке по прибытиям оказался Китай, на втором – Россия!

Другие страны - наши соседи по СНГ также показали неплохие результаты. Хорошая статистика по прибытиям у Казахстана и Беларуси, в самом конце года большие надежды были возложены на Азербайджан после введения прямого регулярного рейса из Баку на Мале.

На ближайший год у туристической индустрии Мальдив - четыре основных приоритета, линии развития. Прежде всего, это расширение с существенной реконструкцией международного аэропорта Велана в Мале (Velana International Airport). Главная задача, поставленная правительством - принимать до 20 рейсов ежечасно.

Второе – диверсификация туризма. Мальдивы в первую очередь ассоциируются с лакшери-туризмом, но важно развивать и другие направления: оздоровительный, гастрономический, спортивный, деловой туризм. Особое внимание – к культурному туризму, погружению туристов в локальную культуру каждого острова. Знакомство с традициями, праздниками. Третье направление – это развитие интегрированных курортов.

Не одно десятилетие стратегия Мальдив строилась на концепции «Один остров – один курорт», когда в рамках одного острова организуется целое «созвездие», «букет» объектов туристической инфраструктуры со СПА - комплексами, магазинами и т.д. Эта линия продолжается, но подвергается расширениям и корректировкам.

И четвёртое, не менее важное стратегическое направление - усиление роли женщин в отрасли, что очень важно с точки зрения мальдивской социальной политики».

Кроме того, большое внимание MMPRC планирует уделять в 2025 году совместным промо - проектам со своими стратегическими партнерами: российскими и мальдивскими туроператорами. Это и MICE – мероприятия, вебинары, продвижение в соцсетях, онлайн маркетинг и др.

/TOURBUS.RU