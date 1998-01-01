Минтуризма Израиля: Россия в 2024 году сохранила четвертое место по турпотоку на Святую землю

В прошлом году Израиль посетили более 70 тыс. российских туристов

Россия в 2024 году сохранила четвертое место по турпотоку в Израиль, в январе-декабре страну посетили более 70 тыс. российских туристов, сообщили в пресс-службе министерства туризма страны.

"Россия занимает четвертое место по объему турпотока в Израиль в январе-декабре 2024 года, за прошедший год страну посетили 72,6 тыс. российских туристов.

Сейчас мы активно работаем над восстановлением турпотока", - рассказали в пресс-службе.

Согласно статистике, всего в 2024 году Израиль принял 961 тыс. туристов. Первое место с большим отрывом заняли США, откуда приехали 330,3 тыс. путешественников. За ними следуют Франция (130,7 тыс.) и Великобритания (79,1 тыс.).

Также в топ-10 вошли Украина, Германия, Канада, Италия, Индонезия и Бельгия.

По данным центрального статистического бюро Израиля, в 2023 году страну посетили 3 млн туристов со всего мира. После обострения конфликта между Израилем и Палестиной 7 октября количество въезжающих в Израиль туристов значительно сократилось.

В 2023 году Россия также заняла четвертое место среди стран, откуда в Израиль приехало больше всего туристов – 158,5 тысяч.

Как сообщалось ранее, в конце декабря в России побывала делегация представителей турбизнеса курорта Эйлат, которая провела переговоры о возобновлении прямых авиарейсов и организованного туризма с российскими авиакомпаниями и туроператорами.

"Мы планируем компенсировать российским туроператорам расходы на маркетинг и рекламу туризма в Эйлат, будем возвращать до 50% их расходов. Такая программа уже работала до пандемии, мы возвращали в среднем 30% расходов.

Компании, которые привозили по многу туристов, получали до $100 тыс. И работаем над еще одной программой по возврату денег за каждого привезенного туриста", - сообщил тогда глава департамента министерства туризма Израиля в России и СНГ Владимир Шкляр.

Также сообщалось, что в январе российские туроператоры обратили внимание израильской стороны на сложности с оформлением электронного разрешения в Израиль. Это требование вступило в силу для граждан РФ с 1 января 2025 года. ЕТА стоит 25 шекелей и оплатить этот сбор онлайн можно только по карте зарубежного банка или получить при очном визите в визовом центре VFS Global. Сервисный сбор составляет 5 долларов.

По мнению туроператоров, для возвращения массового туризма из России в Эйлат стоит отменить процедуру получения ЕТА для туристов, прибывающих в составе пакетных туров.

В Минтуризма Израиля обещают рассмотреть это предложение.

/TOURBUS.RU