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05 февраля
Работа.ру и СберАвто узнали планы россиян на отпуск в 2025-м году
В отпуск в этом году планируют отправиться 85% россиян, большинство из них - в июле и августе
Ресурсы Работа.ру и СберАвто провели исследование и узнали планы россиян на отпуск в 2025 году. В опросе приняли участие более 3500 пользователей сервиса Работа.ру из всех регионов России.
По данным исследования, хотя бы в один отпуск в 2025 году планируют отправиться 85% россиян, большинство из которых строит планы на отдых в июле (40%) и августе (32%). Однако третьим по популярности месяцем стал не летний, а осенний – в сентябре планируют отдохнуть 27% респондентов, в то время как в июне – 25%.
Весна также остаётся востребованным временем для отпуска: в апреле и мае рассчитывают взять «передышку» 19% и 18% респондентов соответственно.
В какие месяцы планируете отпуск/отпуска? (множественный выбор)
Большинство опрошенных готовы выделить на отдых в рамках одного отпуска сумму в пределах 50 тысяч рублей (68%) на одного человека. Каждый пятый (21%) готов выделить на отпуск 50-100 тысяч рублей. Самая небольшая категория – 11% – рассчитывает потратить более 101 тысячи рублей из расчета на одного человека, что, вероятно, связано с предпочтением зарубежных поездок или премиальным уровнем отдыха.
Тем не менее, большинство респондентов (31%) предпочитает отдыхать дома. В то же время 29% планируют отправиться на море, что делает этот вариант самым популярным среди тех, кто предпочитает не оставаться в родных стенах. 22% респондентов намерены провести время у друзей или родственников, а 20% – на даче. Отдых на природе выбрали 19% россиян, а 18% планируют изучать достопримечательности в других городах. Санаторно-курортный отдых выбрали 8%, а 1% опрошенных отправится на горнолыжные курорты.
Как вы планируете провести отпуск? (множественный выбор)
Наиболее популярным транспортом для путешествий остаётся личный автомобиль – 40% россиян отправятся в отпуск именно на нем. Следующим по востребованности является железнодорожный транспорт (39%), а 32% респондентов предпочитают самолёты. Автобусом планируют добираться 19% опрошенных, а теплоход или паром выбрали 3%.
На чем вы планируете добираться до места отдыха? (множественный выбор)
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