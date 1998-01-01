Работа.ру и СберАвто узнали планы россиян на отпуск в 2025-м году

В отпуск в этом году планируют отправиться 85% россиян, большинство из них - в июле и августе

Ресурсы Работа.ру и СберАвто провели исследование и узнали планы россиян на отпуск в 2025 году. В опросе приняли участие более 3500 пользователей сервиса Работа.ру из всех регионов России.

По данным исследования, хотя бы в один отпуск в 2025 году планируют отправиться 85% россиян, большинство из которых строит планы на отдых в июле (40%) и августе (32%). Однако третьим по популярности месяцем стал не летний, а осенний – в сентябре планируют отдохнуть 27% респондентов, в то время как в июне – 25%.

Весна также остаётся востребованным временем для отпуска: в апреле и мае рассчитывают взять «передышку» 19% и 18% респондентов соответственно.

В какие месяцы планируете отпуск/отпуска? (множественный выбор)

Январь 4% Февраль 8% Март 11% Апрель 19% Май 18% Июнь 25% Июль 40% Август 32% Сентябрь 27% Октябрь 22% Ноябрь 9% Декабрь 8%

Большинство опрошенных готовы выделить на отдых в рамках одного отпуска сумму в пределах 50 тысяч рублей (68%) на одного человека. Каждый пятый (21%) готов выделить на отпуск 50-100 тысяч рублей. Самая небольшая категория – 11% – рассчитывает потратить более 101 тысячи рублей из расчета на одного человека, что, вероятно, связано с предпочтением зарубежных поездок или премиальным уровнем отдыха.

До 50 000 рублей 68% 50 001-100 000 рублей 21% Более 101 000 рублей 11%

Тем не менее, большинство респондентов (31%) предпочитает отдыхать дома. В то же время 29% планируют отправиться на море, что делает этот вариант самым популярным среди тех, кто предпочитает не оставаться в родных стенах. 22% респондентов намерены провести время у друзей или родственников, а 20% – на даче. Отдых на природе выбрали 19% россиян, а 18% планируют изучать достопримечательности в других городах. Санаторно-курортный отдых выбрали 8%, а 1% опрошенных отправится на горнолыжные курорты.

Как вы планируете провести отпуск? (множественный выбор)

Отправлюсь на горнолыжный курорт 1% Буду делать ремонт 13% Буду подрабатывать 7% Займусь здоровьем 17% Буду отдыхать дома 31% Поеду к друзьям или родственникам 22% Буду на даче 20% Отправлюсь на природу 19% Арендую загородный дом/коттедж 3% Поеду на море 29% Отправлюсь за рубеж 12% Поезду в санаторий или дом отдыха 8% Отправляюсь изучать достопримечательности новых городов 18% Ещё не определился(ась) 15% Другое 5%

Наиболее популярным транспортом для путешествий остаётся личный автомобиль – 40% россиян отправятся в отпуск именно на нем. Следующим по востребованности является железнодорожный транспорт (39%), а 32% респондентов предпочитают самолёты. Автобусом планируют добираться 19% опрошенных, а теплоход или паром выбрали 3%.

На чем вы планируете добираться до места отдыха? (множественный выбор)