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05 февраля
TAT: Турпоток из России в Таиланд вырос в январе почти на 17%
В прошлом месяце Россия заняла третье место по турпотоку в Таиланд, уступив лишь Китаю и Малайзии
Более 255 тыс. российских туристов посетили Таиланд в январе 2025 года, это почти на 17% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в московском офисе Туристического управления Таиланда (ТАТ).
Самый весомый прирост фиксируют в Let's Fly и Ambotis Holidays – в три раза год к году.
В Anex отдельно подчеркивают заметный рост популярности Паттайи, отмечая доступные цены на этом направлении.
«Из Москвы и регионов в этом январе было выставлено больше рейсов, чем годом ранее (за счет расширения географии вылетов в том числе). Также вырос спрос на туры с регулярной перевозкой по сравнению с прошлым годом», – отметили в Coral Travel.
В ПАКС, говоря о структуре продаж, отмечают рост спроса со стороны семейных туристов.
«Большая часть бронирований, около 60%, приходится на семьи с детьми. Видим рост спроса со стороны многодетных семей», - рассказала Оксана Северина, руководитель тайского направления в ПАКС.
В «Интуристе» говорят, что в январе средний чек тура в Таиланд в валюте сократился с 1197 долларов США (более 118 тыс. руб.) на человека в 2024 году до 957 долларов США (около 95 тыс. руб.) в 2025 году.
Средняя продолжительность заездов не изменилась, составляет 11 дней. Глубина продаж выросла до 2 месяцев с 1,5 месяцев.
Текущие показатели продаж туров в Таиланд позволяют туроператорам делать позитивные прогнозы на февраль, - отметили также в АТОР.
В «Спектруме» полагают, что в их компании турпоток в феврале вырастет на 30% к аналогичному периоду 2024 года. ПАКС прогнозирует рост в 35%, а в Let's Fly бронирования на февраль уже обгоняют данные прошлого года в 2,2 раза.
В Ambotis Holidays отметили, что понятие сезонности в Таиланде «размылось» и спрос теперь активен в течение всего года.
/TOURBUS.RU
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