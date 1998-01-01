TAT: Турпоток из России в Таиланд вырос в январе почти на 17%

В прошлом месяце Россия заняла третье место по турпотоку в Таиланд, уступив лишь Китаю и Малайзии

Более 255 тыс. российских туристов посетили Таиланд в январе 2025 года, это почти на 17% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в московском офисе Туристического управления Таиланда (ТАТ).

Согласно статистике, Россия занимает третье место по турпотоку в Таиланд в январе среди всех стран, уступая лишь Китаю и Малайзии.



Как сообщает издание Bangkok BizNews со ссылкой на Минтуризма и спорта Таиланда, по итогам 2024 года в королевстве отдохнули 35,5 млн туристов, это на 26,3% больше, чем годом ранее.

Россия заняла пятое место по турпотоку в Таиланд в 2024 году, страну посетили 1,74 млн путешественников.



Лидером турпотока стал Китай, откуда приехали 6,73 млн, за ним следуют Малайзия с 4,95 млн туристов, Индия (2,13 млн) и Южная Корея (1,86 млн).

Также в топ-10 вошли Лаос (1,12 млн), Тайвань (1,08 млн), Япония (1,05 млн), США (1,03 млн) и Сингапур (1 млн).



По информации АТОР, у Pegas Touristik, PAC Group, ПАКС и ГK «Спектрум» показатели продаж января 2025 года превысили прошлогодние на 15 - 22%. В «Интуристе» и Fun&Sun – плюс 11% к январю 2024 года. В «Русском Экспрессе» по количеству заездов продажи выросли за год на 49%. Закончили январь 2025 года с лучшими показателями, годом ранее, также Coral Travel, Anex и др.

Самый весомый прирост фиксируют в Let's Fly и Ambotis Holidays – в три раза год к году.

В Anex отдельно подчеркивают заметный рост популярности Паттайи, отмечая доступные цены на этом направлении.

«Из Москвы и регионов в этом январе было выставлено больше рейсов, чем годом ранее (за счет расширения географии вылетов в том числе). Также вырос спрос на туры с регулярной перевозкой по сравнению с прошлым годом», – отметили в Coral Travel.

В ПАКС, говоря о структуре продаж, отмечают рост спроса со стороны семейных туристов.

«Большая часть бронирований, около 60%, приходится на семьи с детьми. Видим рост спроса со стороны многодетных семей», - рассказала Оксана Северина, руководитель тайского направления в ПАКС.

В «Интуристе» говорят, что в январе средний чек тура в Таиланд в валюте сократился с 1197 долларов США (более 118 тыс. руб.) на человека в 2024 году до 957 долларов США (около 95 тыс. руб.) в 2025 году.

Средняя продолжительность заездов не изменилась, составляет 11 дней. Глубина продаж выросла до 2 месяцев с 1,5 месяцев.

Текущие показатели продаж туров в Таиланд позволяют туроператорам делать позитивные прогнозы на февраль, - отметили также в АТОР.

В «Спектруме» полагают, что в их компании турпоток в феврале вырастет на 30% к аналогичному периоду 2024 года. ПАКС прогнозирует рост в 35%, а в Let's Fly бронирования на февраль уже обгоняют данные прошлого года в 2,2 раза.

В Ambotis Holidays отметили, что понятие сезонности в Таиланде «размылось» и спрос теперь активен в течение всего года.

/TOURBUS.RU