СМИ: В Турции после проверок закрыты сотни отелей

После пожара в отеле Grand Kartal на турецком на горном курорте Карталкая на севере Турции Министерство культуры и туризма страны предложило губернаторам ее провинций проверить все действующие отели и закрыть те, которые работают без соответствующей лицензии и сертификата безопасности, - сообщают местные СМИ.

Напомним, что крупный пожар в отеле Grand Kartal 4* на курорте Карталкая 21 января унес жизни 78 туристов, более 50 человек пострадали. Как показало расследование трагедии, в отеле фактически не работала система противопожарной безопасности.

Как рассказали участники рынка, проверки объектов размещения действительно идут, но в популярных у россиян больших курортных комплексах проблем с безопасностью нет, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

По данным турецких СМИ, власти Антальи закрыли 50 отелей, Стамбула – 250, провинции Мугла, где находятся популярные курорты Эгейского моря, – более 90. В провинции Бурса на Северо-Западе Турции закрыты более 160 отелей.

«Безусловно, произошедший инцидент усилил проверку противопожарной безопасности отелей.

По сообщению от наших партнеров, все крупные отели прошли или находятся на стадии проверки, тем не менее, нарушений не найдено и они готовы принимать гостей. Так как сейчас не сезон, все объекты размещения успеют произвести все необходимые процедуры для обеспечения комфортного и безопасного отдыха туристов», – рассказала руководитель отдела по связям с общественностью компании Anex Виктория Худаева.

Как сообщил генеральный директор агентской сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян, закрываются только отели с небольшим номерным фондом, с которыми почти не сотрудничают российские туроператоры.

«Ни один крупный отель не был закрыт, приостановили работу только гостиницы на 20-30 номеров. Туроператоры не работают с маленькими отелями, обычно они рассчитаны на внутренний рынок и самостоятельных туристов, то есть организованному потоку это не помешает.

Конечно, произошла трагедия, но там не было наших соотечественников, курорт мало известен россиянам», – пояснил эксперт.

Эксперт отметил также, что небольшие объекты размещения зачастую могут экономить на противопожарных системах, но это не касается крупных отелей.

«Не будет владелец отеля, стоящего миллиард долларов, на этом экономить, пожарная безопасность заложена в смету еще на стадии проекта. Понятно, что и на спрос это происшествие не повлияло», – уточнил эксперт.

В «Русском Экспрессе» добавили, что гостиничная база в Турции очень большая и выбрать отели, которые будут отвечать всем стандартам, не составляет труда.

«Соответственно ни одной из гостиниц, куда отправляются отдыхать наши туристы, ситуация с закрытием или какими-либо нареканиями в сфере безопасности не касается. Насколько мне известно, закрыли отели, с которыми крупные туроператоры, как правило, не работают.

Жалоб от туристов также не зафиксировали», – сообщила аналитик PR-службы Елизавета Тимошенко.

/TOURBUS.RU