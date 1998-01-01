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05 февраля
NF Group: В ближайшие годы в России появятся 500 км новых горнолыжных трасс
Пока что протяженность зимних трасс в России в пять раз меньше, чем в Австрии
Около 500 км горнолыжных трасс планируется построить на крупных российских курортах в ближайшие 5-8 лет, следует из исследования NF Group.
"Крупные горнолыжные курорты совокупно анонсировали создание около 500 км горнолыжных трасс на ближайшие 5-8 лет. Треть горнолыжных трасс России приходится на 10 крупнейших курортов. Суммарный объем трасс, который будет приходиться на крупнейшие курорты, увеличится более чем в два раза и составит 900 км", - говорится в исследовании, с которым ознакомился «Интерфакс»
Для сравнения, в Австрии и Франции протяженность трасс выше в 4,9 и 6,7 раза соответственно.
Отмечается, что самыми крупными горнолыжными курортами в России являются "Роза Хутор", "Красная Поляна", "Газпром Поляна" (горный кластер Сочи); "Эльбрус" (Кабардино-Балкарская Республика), "Шерегеш" (Кемеровская область); "Домбай", "Архыз", (Карачаево-Черкесская Республика); "Большой Вудъявр" (Мурманская область); "Манжерок" (Республика Алтай); "Горный воздух" (Сахалинская область). На них приходится около 400 км трасс, что превышает 30% от общего объема.
Среди новых зон катания - курорт "Мамисон" (Республика Северная Осетия - Алания), первая очередь канатной дороги которого запускается в 2025 г., а также дальневосточный курорт "Сопка Горячая" (туристический кластер "Парк "Три Вулкана") на Камчатке и самый крупный курорт Урала - "Аджигардак" (Челябинская область).
Отметим, что на днях Минэкономики Челябинской области сообщил, что га горнолыжном курорта "Аджигардак" планируется открыть уже в этом году новые канатные дороги.
/TOURBUS.RU
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