Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
05 февраля
NF Group: В ближайшие годы в России появятся 500 км новых горнолыжных трасс

Пока что протяженность зимних трасс в России в пять раз меньше, чем в Австрии


 Picture background

 

Около 500 км горнолыжных трасс планируется построить на крупных российских курортах в ближайшие 5-8 лет, следует из исследования NF Group.

"Крупные горнолыжные курорты совокупно анонсировали создание около 500 км горнолыжных трасс на ближайшие 5-8 лет. Треть горнолыжных трасс России приходится на 10 крупнейших курортов. Суммарный объем трасс, который будет приходиться на крупнейшие курорты, увеличится более чем в два раза и составит 900 км", - говорится в исследовании, с которым ознакомился «Интерфакс»

По информации NF Group, в настоящее время в России работают около 400 горнолыжных комплексов с совокупной протяженностью трасс 1325 км.

Для сравнения, в Австрии и Франции протяженность трасс выше в 4,9 и 6,7 раза соответственно.

Отмечается, что самыми крупными горнолыжными курортами в России являются "Роза Хутор", "Красная Поляна", "Газпром Поляна" (горный кластер Сочи); "Эльбрус" (Кабардино-Балкарская Республика), "Шерегеш" (Кемеровская область); "Домбай", "Архыз", (Карачаево-Черкесская Республика); "Большой Вудъявр" (Мурманская область); "Манжерок" (Республика Алтай); "Горный воздух" (Сахалинская область). На них приходится около 400 км трасс, что превышает 30% от общего объема.

Все эти курорты анонсировали планы по развитию существующих зон катания и номерного фонда на ближайшие 5-8 лет. Кроме этого, запланирована реализация абсолютно новых федеральных курортов.

Среди новых зон катания - курорт "Мамисон" (Республика Северная Осетия - Алания), первая очередь канатной дороги которого запускается в 2025 г., а также дальневосточный курорт "Сопка Горячая" (туристический кластер "Парк "Три Вулкана") на Камчатке и самый крупный курорт Урала - "Аджигардак" (Челябинская область).

 

Отметим, что на днях Минэкономики Челябинской области сообщил, что га горнолыжном курорта "Аджигардак" планируется открыть уже в этом году новые канатные дороги.
"Реализация проекта "от А до Я" займет около пяти лет. Однако первых туристов курорт обещает принять уже в следующем сезоне. Осенью 2025 года "Аджигардак" откроет новые канатные дороги первой очереди", - говорится в сообщении.
После этого инвесторы рассчитывают начать строительство термального бассейна, гостиницы и апартаментов.

Как сообщалось ранее, инвестиции в первую очередь нового курорта оценивались в сумму порядка 20 млрд рублей. Планируется, что в течение 2025-2028 годов количество лыжных трасс на курорте будет увеличено с 14 до 47. Их общая протяженность составит 63 км. Трассы обустроят канатными дорогами и подъемниками, оборудуют системами искусственного оснежения.

Гостиничная инфраструктура курорта дополнится трех- и четырехзвездочными гостиницами, апарт-отелями, шале, что увеличит гостиничный фонд на 1,5 тыс. номеров. Обновленный курорт обеспечит возможность одновременного пребывания до 10 тыс. человек. Ежегодное количество гостей курорта должно вырасти с 50 тыс. до 450 тыс. человек в год.

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 