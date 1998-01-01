Минтранс Казахстана опубликовал отчет о катастрофе лайнера а/к AZAL

Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о катастрофе Embraer 190, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

"Звуковой удар" в кабину был зафиксирован во время полета самолета авиакомпании AZAL, который упал на территории Казахстана в конце 2024 года, также обнаружены "внешние металлические объекты", говорится в предварительном отчете о катастрофе лайнера.



"В 05:13:31 по записям, полученным с CVR, фиксируется звуковой удар - сработала звуковая сигнализация отключения автопилота, автомата тяги. В 05:13:56 по записям, полученным с CVR, фиксируется повторный звуковой удар", - говорится в отчете, опубликованном на сайте Минтранса Казахстана.



В 5:15 экипаж доложил диспетчеру об ударе птиц в кабину. "Грозный, отказало управление, удар птиц в кабине. Удар птиц и в кабине 2 кресла взорвались, был удар сильный, задние кресла там говорит взорвались, бортпроводница доложила. Мы следуем на Минводы, дайте нам пожалуйста погоду Минвод", - говорится в расшифровке, представленной в отчете.



Также сообщается, что исследование воздушного судна показало наличие посторонних "внешних объектов" из металла.

"Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления.

Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму", - говорится в отчете.



В документе приведены фотографии, содержащие доказательства повреждений гидравлических систем "до столкновения с земной поверхностью, вероятно, вызванные внешними объектами, проникшими в компоненты воздушного судна".

Кроме того, приведены фотографии, содержащие доказательства повреждений электрической проводки управления привода стабилизатора "до столкновения с земной поверхностью, вероятно вызванные внешними объектами". Большинство сквозных повреждений находятся в киле и стабилизаторе.



В описании фотографий данных объектов отмечается, что они "металлические".

"Для определения характера и происхождения сквозных повреждений, вызванных посторонними объектами, будут проведены соответствующие исследования и экспертизы", - отмечается в документе.



Отчет состоит из 53 страниц и содержит сведения об истории полета, повреждениях воздушного судна, метеорологическую информацию, сведения об обломках и другое.

"Представленная в отчете информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов. После окончания работ будет подготовлен окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия", - говорится в документе.



Напомним, что 25 декабря 2024 года вблизи казахстанского города Актау разбился пассажирский Embraer 190 авиакомпании AZAL.

На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли.

В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, он потерпел крушение.

/TOURBUS.RU



