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05 февраля
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Jazeera Airways начнет полеты из Эль-Кувейта в Сочи/ "Азимут" запустит дополнительные рейсы в Анталью и Тель-Авив/ "Аэрофлот" в марте полетит на вьетнамский курорт Нячанг
Jazeera Airways начнет полеты из Эль-Кувейта в Сочи
Кувейтская бюджетная авиакомпания Jazeera Airways с 27 июня 2025 года начнет полеты из Эль-Кувейта в Сочи, сообщается на сайте сочинского авиаузла.
Рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus A320 два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.
Продолжительность полета - 2 часа 50 минут.
"Кувейт станет третьей страной Персидского залива в маршрутной сети аэропорта Сочи после ОАЭ и Бахрейна. В течение 2024 года мы увидели возрастающий интерес граждан из различных стран Ближнего Востока к Сочи. Более 15 тыс. туристов из Бахрейна, Ирана и ОАЭ посетили Сочи в 2024 году", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по коммерческой деятельности холдинга "Аэродинамика" Александра Никонова.
Jazeera Airways выполняет рейсы более чем по 50 направлениям Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии, Европы. В парке перевозчика самолеты Airbus A320.
"Азимут" запустит дополнительные рейсы в Анталью и Тель-Авив
Авиакомпания "Азимут" в весенне-летнем расписании 2025 года запустит дополнительные рейсы в Анталью и Тель-Авив, сообщает пресс-служба перевозчика.
Рейс по маршруту Сочи - Тель-Авив - Сочи будет выполняться с 30 марта 2025 года по воскресеньям.
Рейс Минеральные Воды - Анталья - Минеральные Воды будет выполняться шесть дней в неделю, кроме воскресенья.
Сейчас прямые рейсы по маршруту Минеральные Воды - Анталья "Азимут" выполняет по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Рейсы из Сочи в Тель-Авив авиакомпания выполняет ежедневно.
"Аэрофлот" в марте полетит в Нячанг
"Аэрофлот" этой весной планирует запустить рейсы во вьетнамский курортный город Нячанг, заявил гендиректор компании Сергей Александровский.
"В конце марта мы планируем открыть новое направление во Вьетнам - в город Нячанг", - сказал он в интервью "России 24".
"Также мы планируем расширить нашу региональную программу полетов на остров Хайнань (Китай) из трех городов России: это Казань, Уфа и Санкт-Петербург. Безусловно, на этом работа не останавливается", - добавил он.
В настоящее время "Аэрофлот" летает только в один вьетнамский город - Хошимин, частота полетов - три раза в неделю.
/TOURBUS.RU