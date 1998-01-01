Эксперты: Сейшелам не хватает новых гостиниц и рекламы

Число российских туристов на Сейшельских островах после пандемии выросло почти вдвое благодаря запуску прямого рейса «Аэрофлота» – с 15 тыс. в 2021 году до 38 тыс. в 2023. В прошлом году рост турпотока притормозился.

По мнению экспертов, это связано с ограниченностью номерного фонда и отсутствием продвижения на российском рынке, - сообщает пресс-служба РСТ.

«Архипелагу не хватает гостиничной базы. Правда, новые отели все же открываются, например, год назад на острове Платт появился замечательный Waldorf Astoria. Это прямо звезда сезона, очень хорошо продается. И другие отели неплохо бронируют, просто их крайне мало, соответственно конкуренции немного и цены высокие.

Это основной фактор, сдерживающий более активный рост направления.

Также Сейшелы нуждаются в хорошей маркетинговой кампании, как это делают, например, Мальдивы. С другой стороны, столь незначительный номерной фонд и так отлично заполняется», – пояснил генеральный директор компании «АРТ-тур» Дмитрий Арутюнов.

Эксперт отметил, что прямой рейс «Аэрофлота» помог нарастить турпоток примерно на 20% – неплохой результат, учитывая в целом медленный рост направления. Причем за счет прямого перелета Сейшелы уже обогнали Маврикий. Но сильно прибавить в объемах из России без увеличения количества отелей, строительства новых курортов Сейшелы не смогут.

К тому же российский рынок – не первостепенный, на этих островах традиционно преобладают туристы из Германии, Франции и Великобритании. На местном острове Норт медовый месяц провели принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Г-н Арутюнов упомянул основные преимущества направления, благодаря которым гостиницы хорошо загружаются круглый год: ровная погода с температурой 26-28 градусов, отсутствие штормов и циклонов, удобный для европейцев часовой пояс – 3-4 часа разницы, свободная экономическая зона.

«Для россиян разница во времени еще меньше – всего 1 час, да и прямой перелет всегда ценится», – уточнил он.

По оценке руководителя отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марины Макарковой, сейчас спрос на Сейшелы растет: продажи направления у туроператора в этом зимнем сезоне опережают прошлогодние на 12%.

«Мы заметили, что в среднем до двух месяцев увеличилась и глубина продаж, то есть сейчас бронируют до марта включительно. Запрашивают, в основном, стандартные пакеты продолжительностью 9 ночей, включающие размещение, трансфер в отель и страховку. Направление подходит, прежде всего, для размеренного спокойного отдыха, туристы едут туда за релаксом и природой.

В этом, кстати, отличие от тех же Мальдив: туда летят ради пляжей, снорклинга и дайвинга, а Сейшелы – это больше про созерцание, уникальные пейзажи и уединение», – подчеркнула эксперт.





Она также заметила, что отельная база на островах ограничена, власти не приветствуют строительство новых объектов и рост турпотока. Но именно в этих ограничениях и есть основная изюминка архипелага, считает Макаркова.

Прямой рейс в оба конца стоит от 80 тыс. рублей, стыковочный немногим меньше – от 75 тыс. Номер в отеле 4* на завтраках обойдется от 175 тыс. рублей, в «пятерке» – от 300 тыс.

В компании «Содис» также считают, что на Сейшелы летят именно за красивой природой.

«А благодаря появлению прямого перелета за прошлый год острова у нас вошли в первую десятку самых популярных направлений – поднялись с 11-12 места сразу на 7-8.

В декабре на острове Маэ открылся отель Cheval Blanc и вип-туристы сразу стали его спрашивать, у этой цепочки много поклонников. Отправили туда уже несколько пар», – рассказала начальник отдела продаж Ирина Мануильская.

По ее словам, до пандемии Сейшелы в целом уступали еще одному соседу по Индийскому океану – Маврикию, но сейчас уверенно вырвались вперед за счет открытия новых шикарных отелей и появлению прямой перевозки. Увеличение объемов продаж по итогам 2024 года она оценила в 5-10%, аналогичного роста ожидает и по зимнему сезону.

По данным правительства Сейшельских островов, в 2024 году архипелаг посетили в общей сложности 350 тыс. иностранных туристов – примерно столько же, сколько в 2023 году.

Число туристов из России составило 35 тыс., что на 3,5 тыс. меньше, чем годом ранее. Россияне в 2024 году заняли третье место по турпотоку после Германии и Франции.

Для сравнения, Мальдивы приняли за прошлый год более 2 млн иностранных туристов, из которых 225 тыс. российских. И там, и там доля россиян составляет около 10% турпотока.

На Маврикии российский турпоток составил 28,7 тыс.

/TOURBUS.RU