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«Яндекс Путешествия»: Идеальный отпуск россиянина в этом году — в кругу семьи

61% респондентов предпочли бы провести отпуск в России, 24% – за рубежом

Сервис «Яндекс Путешествия» провел опрос среди россиян, чтобы выяснить предпочтения для идеального отпуска в 2025 году. Результаты показали, что большинство (57,3%) предпочитают отдых в кругу семьи.

Среди вариантов пляжного, горного и смешанного типа отдыха больше половины опрошенных (60%), считают лучшим пляжный. Совмещение пляжного и горного выбрали 24,3%, а любителей исключительно горного отдыха оказалось меньше — за такой вариант проголосовали 7,5% участников.

Помимо этого, респонденты выделили и другие типы отпуска. Роскошный отдых в отеле класса «люкс» вызвал симпатию у 18,8% участников. Санаторно-курортный отдых — 16,1%, спокойный загородный отдых — 13,4%, комфортный отдых в отеле среднего класса от 3 звезд — 13,1%. Самыми редкими видами отдыха среди других вариантов оказались: активный отдых в горах (1,6%) и спортивный отдых (0,8%).

Согласно опросу, 61% респондентов предпочли бы провести отпуск в России, 24% – за рубежом, а для 15% этот вопрос остался неважным. Идеальным временем года для большинства стал летний период (65%), а месяцами — июль и август (34% и 32%). Осень и весну выбрали 14% и 10% опрошенных соответственно.

Респондентам также задали вопросы, связанные с ассоциативным рядом, который у них вызывает представление об идеальном отпуске. Например, на вопрос «Какой жанр подошел бы вашему идеальному отпуску, если бы он был фильмом?» ответы разделились. Романтическую комедию выбрали 44% участников опроса, исторический фильм — 16%, детский мультфильм и фантастику — 11%.

Среди вариантов ответа на вопрос «Какой суперспособностью вы хотели бы обладать во время отпуска?» 26% опрашиваемых выбрали остановку времени, 20% — телепортацию, 17% — умение понимать языки, 16% — управление погодой. Из цветов, которые ассоциируются с приятным отдыхом, изумрудно-зеленый выбрали 32% респондентов, ярко-голубой — 29%, солнечно-желтый — 23%. Такие результаты говорят о том, что россияне предпочитают отдых, ассоциирующийся с природой, морем и солнцем.

Большинство опрошенных (57,3%) планируют провести отпуск в кругу семьи, 27,9% – с любимым человеком, 16,6% – с друзьями и 13,4% – в одиночестве. Почти половина опрошенных (48,4%) отметили, что открыты к экспериментам в отдыхе, что говорит о готовности россиян пробовать новые направления и форматы путешествий.

В опросе приняли участие 1274 человека. Среди них 47% мужчин и 53% женщин из разных регионов России в возрасте от 18 до 55 лет.