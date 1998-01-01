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AJet с 14 марта начнет выполнять рейсы между Стамбулом и Санкт-Петербургом/ "ЮТэйр" свяжет Тюмень в Антальей/ "Туркменские авиалинии" продлили до марта приостановку полетов в Москву

AJet с 14 марта начнет выполнять рейсы между Стамбулом и Санкт-Петербургом

Турецкая авиакомпания AJet с 14 марта начнет выполнять регулярные рейсы между Стамбулом и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служб ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор петербургского аэропорта "Пулково").

Рейсы будут осуществляться 4 раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.



Как отмечается, AJet станет четвертым перевозчиком на направлении Петербург - Стамбул. С приходом новой авиакомпании количество рейсов в Стамбул увеличится с 42 до 46 в неделю.



Рейсы из "Пулково" в Стамбул в настоящее время выполняют турецкие Turkish Airlines, Pegasus Airline и авиакомпания "Россия".

до марта 2024 года называлась AnadoluJet. Флот перевозчика состоит из самолетов семейства А320 и Boeing 737.



"ЮТэйр" свяжет Тюмень в Антальей

Авиакомпания "ЮТэйр" с 29 апреля начнет выполнять рейсы из Тюмени в Анталью, сообщает пресс-служба перевозчика.

До июня рейсы будут выполняться 1 раз в неделю по вторникам. С июня добавится еще одна частота - по пятницам.

Вылет из Тюмени планируется в 8:50, из Антальи - в 13:30. Время в пути - 5 часов 30 минут.

По данным сайта тюменского аэропорта "Рощино", рейсы других авиакомпаний в Анталью из Тюмени на сегодняшний день отсутствуют.

"Туркменские авиалинии" продлили до марта приостановку полетов в Москву

"Туркменские авиалинии" (Turkmenistan Airlines) продлили до марта приостановку полетов между Ашхабадом и Москвой.

О причинах приостановки авиарейсов в компании не сообщили.

"Туркменские авиалинии" приостановили полеты между Москвой и Ашхабадом в конце прошлого года. Сообщалось, что рейсов не будет с 30 декабря 2024 года до 31 января 2025, причины решения не назывались.



В январе авиакомпания S7 получила допуск Росавиации на выполнение рейсов Москва-Ашхабад с частотой до 14 раз в неделю. Рейсы стали ежедневными с 15 января. Ранее выданный допуск позволял компании летать по этому маршруту до 7 раз в неделю.

S7 в настоящее время является единственным авиаперевозчиком, осуществляющим регулярные авиарейсы между Россией и Туркменией.



Ранее полеты в РФ отменили еще несколько иностранных авиакомпаний: это произошло вскоре после катастрофы с пассажирским Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау 25 декабря.

/TOURBUS.RU