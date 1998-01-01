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04 февраля
Горячие авиановости
AJet с 14 марта начнет выполнять рейсы между Стамбулом и Санкт-Петербургом/ "ЮТэйр" свяжет Тюмень в Антальей/ "Туркменские авиалинии" продлили до марта приостановку полетов в Москву
AJet с 14 марта начнет выполнять рейсы между Стамбулом и Санкт-Петербургом
Турецкая авиакомпания AJet с 14 марта начнет выполнять регулярные рейсы между Стамбулом и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служб ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор петербургского аэропорта "Пулково").
"ЮТэйр" свяжет Тюмень в Антальей
Авиакомпания "ЮТэйр" с 29 апреля начнет выполнять рейсы из Тюмени в Анталью, сообщает пресс-служба перевозчика.
До июня рейсы будут выполняться 1 раз в неделю по вторникам. С июня добавится еще одна частота - по пятницам.
Вылет из Тюмени планируется в 8:50, из Антальи - в 13:30. Время в пути - 5 часов 30 минут.
По данным сайта тюменского аэропорта "Рощино", рейсы других авиакомпаний в Анталью из Тюмени на сегодняшний день отсутствуют.
"Туркменские авиалинии" продлили до марта приостановку полетов в Москву
"Туркменские авиалинии" (Turkmenistan Airlines) продлили до марта приостановку полетов между Ашхабадом и Москвой.
/TOURBUS.RU
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