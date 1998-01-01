Новости «Длинных выходных» в феврале-марте не будет, но праздничные туры раскупаются В этом году впервые за последние 30 лет к датам 23 февраля и 8 марта, выпавшим на выходные дни, не добавили дней отдыха

Несмотря на отсутствие «длинных выходных». на праздники 23 февраля и 8 марта в этом году в туркомпаниях фиксируют увеличение продаж туров за рубеж и по России, по разным оценкам, на 7-20%, сообщают сегодня "Интерфакс" и РСТ. По оценке генерального директора сети агентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна, прирост спроса и объемов продаж есть, но это мало связано с самими праздниками.

"Впервые за последние 30 лет к датам 23 февраля и 8 марта, выпавшим на выходные дни, не добавили дней отдыха. А 14 февраля и вовсе не официальный праздник. Но рост наблюдаем, правда, в целом по февралю и марту: по России это примерно 13-15%, по зарубежью чуть больше – около 20%. И январь показал общий прирост 20% к аналогичному месяцу 2024 года", - цитирует его "Интерфакс".

По словам г-на Мкртчяна, в 2025 году в целом растет спрос на турпоездки – путешествия постепенно возвращаются к допандемийному уровню.



В компании Fun&Sun турпоток на заезды в феврале и марте вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Связываем это с расширением полетной программы, так как открылось больше зарубежных направлений, к тому же на февраль приходятся школьные каникулы – в это время родители предпочитают вывезти детей к морю и солнцу, как правило, в Египет, Таиланд, на Шри-Ланку и т.д.", - рассказали в компании.



Как отметили в пресс-службе, на 14 февраля в России востребованы прибрежный и горный кластеры Сочи, сити-туры в Москву и Санкт-Петербург, города Золотого кольца, Казань и Калининград. Среди зарубежных направлений пользуются популярностью страны облегченным визовым режимом: Таиланд, ОАЭ, Египет, Турцию, Шри-Ланку и Мальдивы.

"Эти же страны популярны и на 23 февраля и 8 марта. Дополнительных выходных дней в этот раз не будет, поэтому ажиотажного спроса не наблюдаем, но на заезды 8 марта спрос все же чуть выше, чем на 23 февраля", - уточнили в компании.



По данным "Слетать.ру", спрос на заезды с 21 по 23 февраля на 7,5% превышает аналогичные показатели прошлого года. По заездам на 7-9 марта спрос выше на 19,5%.

"В десятке лидеров – Таиланд, ОАЭ, Египет, Россия, Шри-Ланка, Турция, Китай, Вьетнам, Куба, Индия", - пояснила PR-менеджер группы компаний "Слетать.ру" Анжелика Михновец.



В топе-5 внутренних пакетных направлений на 23 февраля она назвала Краснодарский край с долей 25%, Кемеровскую область (15,6%), Карачаево-Черкесию (9,4%), Кавминводы и Московскую область (по 6,2%). На 8 марта в российских лидерах идут Краснодарский край (40,9%), Кавминводы, Курганская область, Санкт-Петербург с ростом по 7,6% и Крым (6%).

"На День Святого Валентина – заезды с 13 по 16 февраля – спрос выше на 40%, чем в аналогичные даты годом ранее. На первых местах Таиланд, Египет и Россия, остальной список аналогичен двум другим праздникам", - заключила представитель агрегатора.

/TOURBUS.RU



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