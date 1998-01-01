Сергей Александровский: “Стоимость билетов"Аэрофлота" в этом году вырастет на уровень инфляции”

Группа "Аэрофлот" рассчитывает перевезти в 2025 году не менее 55 млн пассажиров и обеспечить сопоставимую с уровнем 2024 году чистую прибыль, заявил гендиректор компании Сергей Александровский.

"Задача минимум, наверное, реализовать тот уровень, которого мы достигли в 2024 году. По объему перевезенных пассажиров - не меньше 55 млн. В части финансового результата - обеспечить сопоставимый результат и сопоставимую чистую прибыль", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".



Как напоминает «Интерфакс», в понедельник "Аэрофлот" отчитался по РСБУ за 2024 год: впервые с 2019 года компания получила чистую прибыль, которая составила 22 млрд руб. (против 29,5 млрд руб. чистого убытка в 2023-м).

При этом показатель, включающий курсовой эффект и страховое урегулирование, оказался отрицательным - в размере более 42 млрд руб. (год назад соответствующий убыток был на уровне 19,2 млрд руб.)



Отчетность "Аэрофлота" по МСФО ожидается в конце февраля-начале марта, "предпосылки к достойному финансовому результату есть", также заявил Александровский.



Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в 2024 году вырос на 19,3%, до 30,1 млн пассажиров. Трафик всей одноименной группы увеличился на 16,8%, до 55,3 млн человек: на внутренних линиях перевезено 42,6 млн (+12,8%), на международных - 12,7 млн (+32,7%). Общий пассажирооборот группы стал больше на 20,8%, занятость кресел составила 89,6%, увеличившись на 2,1 процентного пункта, - сообщает «Интерфакс».





Стоимость билетов на рейсы "Аэрофлота" в 2025 году, как ожидается, вырастет на уровень инфляции, заявил также Сергей Александровский.

"В 2025 году мы прогнозируем для себя изменения стоимости билетов на уровне инфляции. Будем, безусловно, работать над оптимизацией наших расходов, повышением эффективности деятельности, чтобы обеспечить такие изменения ", - сказал он в интервью.



По словам г-на Александровского, в 2022-2023 годах была сформирована "низкая база" с точки зрения стоимости авиабилетов. В 2024 году цены стабилизировались, при этом они росли выше инфляции.

"Мы, во-первых, догоняли "низкую базу", а во-вторых, реагировали на растущие расходы, что, безусловно, тоже происходило. 2025 год, наверное, можно охарактеризовать как год стабилизации", - отметил он.



По данным Росстата, за 2024 год инфляция в РФ составила 9,52% после 7,42% в 2023 году, 11,94% в 2022-м, 8,39% в 2021-м, 4,9% в 2020-м и 3,0% в 2019-м. Действующий прогноз Минэкономразвития РФ на 2025 год - 4,5%, при этом глава ведомства Максим Решетников в декабре заявлял "Интерфаксу", что траектория инфляции складывается выше данного прогноза, уточнение ожиданий будет сделано ближе к марту-апрелю.



Дефицита провозных емкостей в РФ для удовлетворения спроса на перелеты, по мнению г-на Александровского, сейчас нет.

"То, что мы видим на российском рынке - это рекордные показатели загрузки 90%, при том, что в целом для отрасли считается средним нормативным значением 82%. Безусловно, этот показатель больше сформирован за счет перевозок на внутреннем рынке.

Но при этом не могу сказать, что перевозка является дефицитной. Да, в отдельные короткие периоды летнего отдыха на отдельных направлениях бывают сложности с приобретением билетов.

Но в целом дефицита перевозки на внутреннем рынке нет, он достаточно насыщен предложением", - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU



