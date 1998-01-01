Новости Оман и Ирак –– новые туристические направления на выставке MITT 31-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства состоится 18-20 марта в МВЦ «Крокус Экспо»

Оман впервые заявит о себе на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства, а иракский туроператор Al Rafidain Travel & Tourism возвращается после долгого перерыва с амбициозными планами Менее двух месяцев остаётся до старта главного события весны в сфере туризма и индустрии гостеприимства –– MITT 2025. В этом году команда выставки готовит впечатляющую программу, которая позволит не только по-иному взглянуть на самые популярные направления, но и познакомиться с новыми и пока экзотическими для российского рынка, - сообщили нам в пресс-службе организаторов форума. Впервые участие в выставке примет одна из самых перспективных и интересных стран –– Оман. На коллективном стенде, организованном Национальным офисом по туризму этого арабского государства, будут представлены местные туроператоры, отели и авиалинии. В последние несколько лет Москва и Маскат активно наращивают двустороннее сотрудничество, что уже даёт свои плоды: за период с 2023 по 2024 год туристический поток из России в Оман резко вырос и составил 97,7 тысяч человек. Сейчас граждане РФ могут получить бесплатную визу на 14 дней прямо в аэропорту, однако власти обеих стран работают над введением безвизового режима. Оман славится своей безопасностью и комфортными условиями для туристов. Например, необязательно соблюдать слишком строгие требования к внешнему виду, которые бывают в других исламских государствах. При этом богатые традиции в сочетании с современной восточной архитектурой и необычными пейзажами впечатлят любого путешественника. Основным центром притяжения туристов можно смело назвать Великую мечеть султана Кабуса –– символ современного Омана. Главная мечеть страны, построенная в 2001 году, поражает своим размахом и роскошным интерьером, над которым трудились мастера мирового класса. Так, красивейшую люстру, состоящую из 600 тысяч кристаллов, заказывали у компании Swarovski, а уникальный ковёр для молельного зала был вручную соткан в Иране. Ещё одна популярная достопримечательность Омана –– Королевский оперный театр Маската, открытый в 2011 году и ставший первым на Аравийском полуострове. В белоснежном дворце проходят оперные и балетные спектакли, а также симфонические концерты. В разное время на сцене Королевской оперы выступали такие звёзды, как Андреа Бочелли, Пласидо Доминго, Рене Флеминг, Дмитрий Хворостовский и другие. Ну а если хочется проникнуться духом старины, то стоит заехать в город Низву и посетить одноимённую крепость, возведённую в середине 17 века. Это колоритное место, где можно больше узнать о быте и обычаях местных жителей, посетив специальную экспозицию. Однако не только Оман будет отвечать за магию востока на MITT 2025: иракский туроператор Al Rafidain Travel & Tourism после долгого перерыва возвращается на площадку выставки. Al Rafidain –– надёжный игрок туриндустрии, работающий на рынке уже 34 года. На стенде площадью более 100 кв. м компания представит свои лучшие туры по Ираку. Несмотря на тяжёлые испытания последних десятилетий, Ирак постепенно возвращается к мирной жизни, и ему есть что предложить путешественникам. Это колыбель первых мировых цивилизаций –– шумерской, ассирийской, вавилонской, а на улицах Багдада оживают сказки «Тысяча и одна ночь». Узнать больше о многовековой истории этой страны можно в Национальном музее Ирака, расположенном в столице. В экспозиции представлены артефакты и реликвии народов, населявших территорию государства на протяжении последних семи тысяч лет. В коллекции есть такие жемчужины, как глиняная табличка с отрывком из «Эпоса о Гильгамеше» или статуи крылатых быков с человеческими головами из дворца ассирийского царя Ашшурнацирапала II в Нимруде. А всего в 85 км от Багдада находятся руины библейского города Вавилона. Когда-то там можно было прогуляться по висячим садам Семирамиды, одному из семи чудес света. Теперь же комплекс представляет собой группу холмов, которые скрывают строения различных эпох. Сейчас на месте ведутся археологические работы, а памятники частично восстановлены. Туристам очень нравится фотографироваться у копии ворот Иштар, украшенных изображениями быков, львов и драконов, а также со скульптурой чёрного льва –– символом Вавилона. Другая удивительная достопримечательность располагается в Насирии –– речь идёт о зиккурате в древнем шумерском городе Уре. Величественное строение из кирпича, возведённое в 21 веке до н.э., по мнению учёных, было и храмом, и общественным учреждением, и архивом. Сделайте шаг к разгадке тайн человечества на MITT 2025! Получите билет по промокоду tbmitt25

31-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства состоится 18 –– 20 марта 2025 года в Москве (МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1). Фото: MITT

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