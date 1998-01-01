Palmira Art Hotel соединит арт-пространство и гостиницу 4*

Новый столичный отель рядом со ст. метро «Хорошевская» с уникальной художественной концепцией рассчитан на 225 номеров

Сеть отелей Palmira готовится к запуску нового уникального проекта — Palmira Art Hotel, расположенного в Хорошевском районе Москвы, - сообщили нам в пресс-службе управляющей компании.

Как рассказали нам в пресс службе, «Этот городской отель создан с акцентом на вдохновение и погружение в мир искусства. Palmira Art Hotel — это арт-пространство, где каждый гость становится частью художественной инсталляции. Цель нового проекта создать новую культурную точку в городе Москва и переосмыслить пространство отеля, где искусство станет не просто элементом интерьера, а основой всей философии обслуживания.

Выставки, лекции, литературные чтения и многое другое станут неотъемлемой частью жизни жителей и гостей столицы.

Архитектура, интерьер, гастрономия и сервис объединены в единую концепцию, чтобы дарить яркие впечатления и комфорт, погружая гостей в атмосферу креативности красоты.

Отель воплощает гармонию пространства, создавая идеальные условия для отдыха, работы и творчества».

Отель включает 225 номеров восьми категорий, включая просторные люксы и эксклюзивный президентский люкс с панорамным видом на город.

Для гостей отеля будет доступен SPA-центр c пространством для отдыха и релаксации, бассейнами и кабинетами для массажа. «изюминкой» комплекса станет SPA-терраса с панорамным видом на Moscow City.

Ресторан, расположенный на 18 этаже отеля с прекрасным видом на город будет работать не только для гостей отеля.

Palmira Art Hotel станет и новой современной площадкой для проведения мероприятий различного уровня сложности. Переговорные комнаты и залы-трансформеры могут принять от 300 до 500 человек в зависимости от рассадки. Уникальная особенность проекта — грузовой лифт, который поможет доставить в event-пространство как крупногабаритное оборудование, так и автомобиль для презентаций и мероприятий.

Также в Palmira Art Hotel войдут летняя терраса, ресторан со шведской линией, охраняемый подземный и открытый паркинг.

Официальное открытие Palmira Art Hotel запланировано на весну этого года.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено пресс-службой Palmira Art Hotel