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03 февраля
Palmira Art Hotel соединит арт-пространство и гостиницу 4*
Новый столичный отель рядом со ст. метро «Хорошевская» с уникальной художественной концепцией рассчитан на 225 номеров
Сеть отелей Palmira готовится к запуску нового уникального проекта — Palmira Art Hotel, расположенного в Хорошевском районе Москвы, - сообщили нам в пресс-службе управляющей компании.
Как рассказали нам в пресс службе, «Этот городской отель создан с акцентом на вдохновение и погружение в мир искусства. Palmira Art Hotel — это арт-пространство, где каждый гость становится частью художественной инсталляции. Цель нового проекта создать новую культурную точку в городе Москва и переосмыслить пространство отеля, где искусство станет не просто элементом интерьера, а основой всей философии обслуживания.
Выставки, лекции, литературные чтения и многое другое станут неотъемлемой частью жизни жителей и гостей столицы.
Архитектура, интерьер, гастрономия и сервис объединены в единую концепцию, чтобы дарить яркие впечатления и комфорт, погружая гостей в атмосферу креативности красоты.
Отель воплощает гармонию пространства, создавая идеальные условия для отдыха, работы и творчества».
Отель включает 225 номеров восьми категорий, включая просторные люксы и эксклюзивный президентский люкс с панорамным видом на город.
Для гостей отеля будет доступен SPA-центр c пространством для отдыха и релаксации, бассейнами и кабинетами для массажа. «изюминкой» комплекса станет SPA-терраса с панорамным видом на Moscow City.
Ресторан, расположенный на 18 этаже отеля с прекрасным видом на город будет работать не только для гостей отеля.
Palmira Art Hotel станет и новой современной площадкой для проведения мероприятий различного уровня сложности. Переговорные комнаты и залы-трансформеры могут принять от 300 до 500 человек в зависимости от рассадки. Уникальная особенность проекта — грузовой лифт, который поможет доставить в event-пространство как крупногабаритное оборудование, так и автомобиль для презентаций и мероприятий.
Также в Palmira Art Hotel войдут летняя терраса, ресторан со шведской линией, охраняемый подземный и открытый паркинг.
Официальное открытие Palmira Art Hotel запланировано на весну этого года.
/TOURBUS.RU
Фото предоставлено пресс-службой Palmira Art Hotel
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