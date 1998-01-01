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03 февраля
Эксперты: Закрытие части отелей Турции не повлияет на летний сезон

В Турции начали активно бороться с нелегальным гостиничным бизнесом


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Министерство культуры и туризма Турции направило губернаторам всех провинций страны письмо, в котором предлагает закрыть все объекты размещения, работающие нелегально, сообщают местные СМИ и «Интерфакс».

Распоряжение министерства связано с недавним пожаром в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая, который унес жизни 78 человек.

 

Напомним, что пожар в 12-этажном отеле Grand Kartal Hotel 4* на турецком горном курорте Карталкая произошел 21 января. Погибли 78 человек, более 50 пострадали. Большое число жертв связано с высокой загрузкой, туристы приехали на курорт, расположенный в 300 км от Стамбула, на школьные каникулы.

В отеле на 350 мест было занято 234. Кроме того, ближайшая пожарная часть расположена в 30 км от отеля.

 

Как показало расследование трагедии, в отеле фактически не было противопожарной сигнализации, датчиков дыма, аварийных выходов, пожарных лестниц и другого необходимого для большого отеля противопожарного оборудования.

При этом в конце декабря в отеле прошла проверка, которая выявила все недостатки, но руководство отеля не предприняло никаких мер.

Письма губернаторам 81 провинций направило главное управление инвестиций и предпринимательства министерства культуры и туризма Турции.

В них с пометкой "срочно" губернаторам предлагается закрыть все гостиничные объекты, которые не имеют лицензии на ведение этого бизнеса и не получили от министерства сертификат на осуществление туристической деятельности в установленный законом срок. Такие отели сейчас выявляются.

В провинции Анталья после получения этого письма уже закрыты и опечатаны 50 отелей, в провинции Бурса – 161.
Губернатор Стамбула Давут Гюль заявил, что число отелей, которые будут закрыты в связи с отсутствием сертификата от министерства культуры и туризма, составляет 253.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил телеканалу "Звезда", что закрытие части отелей Турции не повлияет на летний сезон, так как закрываются небольшие объекты, не популярные на российском рынке.

/TOURBUS.RU


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