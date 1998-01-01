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03 февраля
Эксперты: Закрытие части отелей Турции не повлияет на летний сезон
В Турции начали активно бороться с нелегальным гостиничным бизнесом
Министерство культуры и туризма Турции направило губернаторам всех провинций страны письмо, в котором предлагает закрыть все объекты размещения, работающие нелегально, сообщают местные СМИ и «Интерфакс».
Распоряжение министерства связано с недавним пожаром в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая, который унес жизни 78 человек.
Напомним, что пожар в 12-этажном отеле Grand Kartal Hotel 4* на турецком горном курорте Карталкая произошел 21 января. Погибли 78 человек, более 50 пострадали. Большое число жертв связано с высокой загрузкой, туристы приехали на курорт, расположенный в 300 км от Стамбула, на школьные каникулы.
В отеле на 350 мест было занято 234. Кроме того, ближайшая пожарная часть расположена в 30 км от отеля.
Как показало расследование трагедии, в отеле фактически не было противопожарной сигнализации, датчиков дыма, аварийных выходов, пожарных лестниц и другого необходимого для большого отеля противопожарного оборудования.
При этом в конце декабря в отеле прошла проверка, которая выявила все недостатки, но руководство отеля не предприняло никаких мер.
В них с пометкой "срочно" губернаторам предлагается закрыть все гостиничные объекты, которые не имеют лицензии на ведение этого бизнеса и не получили от министерства сертификат на осуществление туристической деятельности в установленный законом срок. Такие отели сейчас выявляются.
/TOURBUS.RU
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