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03 февраля
СберАналитика: Россияне потратили на новогодние путешествия по стране более 64 млрд руб.

Число таких поездок за год выросло на 46%, средняя поездка длилась три дня


Российские туристы на новогодних каникулах с 28 декабря по 8 января совершили 10,8 млн поездок по стране, это на 46% больше, чем годом ранее, их траты составили 64,4 млрд рублей, следует из данных СберАналитики, опубликованных сегодня «Интерфаксом»

 

"Москва,Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область стали самыми популярными туристическими направлениями в новогодние праздники (с 28 декабря по 8 января). На них пришлось более половины внутрироссийского турпотока.

Так, 40% турпоездок пришлось на Москву и Московскую область, 14% — на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Далее идут Краснодарский край (3,6%), Владимирская (2,4%) и Свердловская (1,8%) области", - говорится в сообщении сервиса.

По его данным, всего в праздники россияне совершили 10,8 млн поездок по стране, что на 46% больше, чем за тот же период прошлого года.
"Средняя новогодняя поездка длилась три дня, как и в предыдущие годы. При этом выросло число экскурсантов – тех, кто приезжает в новый город меньше чем на сутки ради экскурсии. Соотношение туристов и экскурсантов – 51% и 48% соответственно", - отмечают аналитики.

В новогодние праздники россияне потратили в турпоездках 64,4 млрд рублей – на 20,5% больше, чем в прошлом году. Почти 30% всех средств – в продовольственных магазинах. По 16% трат приходится на рестораны и непродовольственные магазины.

Средний чек за год сильнее всего вырос в категории "Развлечения" - с 1200 до 1600 рублей. Средний доход туристов составляет от 70 до 100 тыс. рублей.

Исследование было проведено в период с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года по всей России с помощью аналитической панели "Туризм" на базе агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 109 млн покупателей и 6 млн юрлиц.
/TOURBUS.RU


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