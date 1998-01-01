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03 февраля
СберАналитика: Россияне потратили на новогодние путешествия по стране более 64 млрд руб.
Число таких поездок за год выросло на 46%, средняя поездка длилась три дня
Российские туристы на новогодних каникулах с 28 декабря по 8 января совершили 10,8 млн поездок по стране, это на 46% больше, чем годом ранее, их траты составили 64,4 млрд рублей, следует из данных СберАналитики, опубликованных сегодня «Интерфаксом»
"Москва,Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область стали самыми популярными туристическими направлениями в новогодние праздники (с 28 декабря по 8 января). На них пришлось более половины внутрироссийского турпотока.
Так, 40% турпоездок пришлось на Москву и Московскую область, 14% — на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Далее идут Краснодарский край (3,6%), Владимирская (2,4%) и Свердловская (1,8%) области", - говорится в сообщении сервиса.
Средний чек за год сильнее всего вырос в категории "Развлечения" - с 1200 до 1600 рублей. Средний доход туристов составляет от 70 до 100 тыс. рублей.
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