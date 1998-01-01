Туризм: Происшествия

Первое дело о мошенничестве с туристическим кешбэком будет рассмотрено в Петербурге/ Автобус с россиянами упал с 20-метровой высоты в Таиланде/ На семи пляжах Кубани обнаружены повторные выбросы мазута

Первое дело о мошенничестве с туристическим кешбэком будет рассмотрено в Петербурге

Дело о мошенничестве с туристическим кешбэком будет рассмотрено в Смольнинском районном суде Петербурга, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Отмечается, что супруги с августа 2020 года по октябрь 2022-го покупали путевки для путешествий по России. По программам туристического и детского кешбэка они получали на подконтрольные счета выплаты, после чего отказывались от путевок, возвращая полную стоимость.



В результате бюджету РФ причинен ущерб на 105 млн рублей, отмечает прокуратура.

Для рассмотрения по существу дело направлено в Смольнинский районный суд города.



Автобус с россиянами упал с 20-метровой высоты в Таиланде

Девять человек, в том числе семь иностранных туристов, из которых двое россиян, получили ранения в результате падения туристического автобуса с 20-метровой высоты на тайском острове Пхукет днем в субботу, сообщает Bangkok Post.

"Инцидент произошел в районе Тамбон Карон округа Муанг. Водитель сообщил полиции, что автобус ехал с пляжа Ката в Патонг, когда он потерял управление на повороте и вылетел с дороги, высота падения составила около 20 метров", - говорится в сообщении.



По данным издания, в результате столкновения пострадали девять человек — пять мужчин и четыре женщины.

"Это двое туристов из России, четверо из Китая, гражданка Таиланда и водитель-таец. Четверо из них были отправлены в больницу Патонга", - отмечает газета.

О национальности отправленных в больницу туристов не сообщается.

Полиция начала расследование инцидента.





На семи пляжах Кубани обнаружены повторные выбросы мазута

На семи участках черноморского побережья Краснодарского края зафиксированы незначительные повторные выбросы мазута, сообщает оперативный штаб региона.

"Незначительные повторные выбросы мелких фракций мазута утром обнаружили всего на нескольких из 41 закрепленной за муниципалитетами территории: Абинского, Выселковского, Павловского, Ейского, Староминского, Крымского районов и Новороссийска", - говорится в сообщении.



По данным оперштаба, в настоящее время волонтеры и спасатели в основном занимаются деликатной уборкой: просеивают песок специальными лопатами либо ситом, а также вручную собирают капли мазута.



15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.

/TOURBUS.RU