|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
03 февраля
В минувшем году Турцию посетили 62 млн иностранных туристов
Лидирует по турпотоку в страну Россия - 6,72 млн туристов
Турция в 2024 году приняла 62,2 млн туристов из зарубежных стран, это на 9,8% больше, чем годом ранее, следует из данных министерства культуры и туризма республики, которые опубликовал «Интерфакс».
Общее число туристов, приехавших в Турцию из-за рубежа в 2024 году, - 62 269 890. Оно включает граждан страны, постоянно проживающих за рубежом. Рост турпотока составил 9,84%. Без учета иностранных резидентов численность туристов из-за рубежа на 10 млн меньше - 52,6 млн.
Лидируют по турпотоку в страну Россия (6,72 млн), Германия (6,6 млн), Великобритания (4,4 млн), Иран и Болгария.
В 2024 году россияне совершили 6 710 198 поездок в Турцию, это почти на 400 тыс. или 6,3% больше, чем в с 2023 году (6 313 675 млн). Доля российского рынка составила 12,75%.
Но значительную часть нынешнего потока составляют транзитные туристы, которые летят через Стамбул и Анталью в третьи страны. Число "курортных" туристов пока отстает от допандемийных показателей более значительно.
Это означает, что курортные провинции в прошлом году недосчитались около 1-1,5 млн россиян по сравнению с показателем 2019 года.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72