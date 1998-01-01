В минувшем году Турцию посетили 62 млн иностранных туристов

Турция в 2024 году приняла 62,2 млн туристов из зарубежных стран, это на 9,8% больше, чем годом ранее, следует из данных министерства культуры и туризма республики, которые опубликовал «Интерфакс».

Общее число туристов, приехавших в Турцию из-за рубежа в 2024 году, - 62 269 890. Оно включает граждан страны, постоянно проживающих за рубежом. Рост турпотока составил 9,84%. Без учета иностранных резидентов численность туристов из-за рубежа на 10 млн меньше - 52,6 млн.

Лидируют по турпотоку в страну Россия (6,72 млн), Германия (6,6 млн), Великобритания (4,4 млн), Иран и Болгария.

В 2024 году россияне совершили 6 710 198 поездок в Турцию, это почти на 400 тыс. или 6,3% больше, чем в с 2023 году (6 313 675 млн). Доля российского рынка составила 12,75%.



Наиболее посещаемым иностранными туристами регионом страны стал Стамбул, куда приехало 18,58 млн человек. Его доля в общем турпотоке составила 35%. На втором месте – провинция Анталья, принявшая почти 16 млн иностранных туристов (доля – 30%).



На третьем – провинция Эдирне, расположенная на северо-западе страны на границе с Болгарией (4,8 млн, 9%), на четвертом – курортная провинция Мугла на Эгейском побережье страны (3,66 млн, 7%). Пятое место - у провинции Измир на западе страны (1,7 млн, доля 3,27%).



Пиковым месяцем по количеству иностранных туристов стал июль (7,14 млн), на втором месте – август – 6,8 млн, на третьем – сентябрь – 6 млн. Наиболее заметный рост турпотока в рамках курортного сезона зафиксирован в мае (14%), октябре (8%) и ноябре (9%).



Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что бронирования туров в Турцию на лето превышают уровень того же периода прошлого года в 2-2,5 раза.



Как отмечают в Ассоциации туроператоров России, формально турпоток в Турцию в 2024 году лишь на 4,45 отстает от уровня допандемийного 2019 года, когда страна приняла более 7 млн иностранных туристов.

Но значительную часть нынешнего потока составляют транзитные туристы, которые летят через Стамбул и Анталью в третьи страны. Число "курортных" туристов пока отстает от допандемийных показателей более значительно.



Так, провинцию Анталья в 2024 году посетили 3,9 млн россиян, провинцию Мугла - 410 тыс. Стамбул - около 2 млн. До пандемии доля двух провинций в общем объеме приема россиян составляла 87%, а сейчас - 64,4%. А доля Стамбула выросла с 10% в 2019 году до 29% в 2024 - как раз за счет транзитных туристов.

Это означает, что курортные провинции в прошлом году недосчитались около 1-1,5 млн россиян по сравнению с показателем 2019 года.

/TOURBUS.RU

