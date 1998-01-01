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31 января
Туроператоры: Бронирования летнего Египта выросли в 2-6 раз
Причины — рост числа отелей, разумная ценовая политика и снижение напряженности в регионе
Бронирования туров в Египет на летний сезон выросли у туроператоров в 2-6 раз по сравнению с прошлым годом, эксперты Российского союза туриндустрии связывают это со спадом политической напряженности в регионе, ростом числа качественных отелей и их разумной ценовой политикой, - сообщает сегодня «Интерфакс».
"По данным агрегатора пакетных туров "Слетать.ру", сейчас Египет входит в топ-5 направлений на лето-2025 года, занимая четвертое место с долей 3,7% от общего объема продаж. Бронирования направления выросли по сравнению с прошлым годом в 4,4 раза.
В компании Fun&Sun Египет c долей в 7% занимает третье место по объемам раннего бронирования на весну-лето, при этом объем продаж вырос в 6 раз", - говорится в сообщении.
По данным Fun&Sun, чаще всего туристы бронируют туры на апрель, май и июнь.
Кроме того, сейчас в Египте работает больше качественных отелей плюс ожидается открытие новых", - рассказала руководитель компании по связям с общественностью Ольга Иванова.
Это не значит, что Египет можно рассматривать как прямую альтернативу или замену Турции, по объемам рынки не сопоставимые, однако разнообразить летние пляжные предложения Египет поможет точно", - пояснила директор по связям с общественностью туроператора Дарья Домостроева.
В 2025 году свой первый отель в Египте планирует открыть турецкая сеть 5* Titanic Hotels. Много пятизвездочных египетских отелей провели за последние годы серьезное обновление номерного фонда.
Как мы сообщали ранее, Египет в 2024 году принял рекордные 15,7 млн иностранных туристов, Россия вошла в тройку стран, откуда приехало больше всего туристов.
/TOURBUS.RU
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