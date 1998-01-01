Туроператоры: Бронирования летнего Египта выросли в 2-6 раз

Бронирования туров в Египет на летний сезон выросли у туроператоров в 2-6 раз по сравнению с прошлым годом, эксперты Российского союза туриндустрии связывают это со спадом политической напряженности в регионе, ростом числа качественных отелей и их разумной ценовой политикой, - сообщает сегодня «Интерфакс».

"По данным агрегатора пакетных туров "Слетать.ру", сейчас Египет входит в топ-5 направлений на лето-2025 года, занимая четвертое место с долей 3,7% от общего объема продаж. Бронирования направления выросли по сравнению с прошлым годом в 4,4 раза.

В компании Fun&Sun Египет c долей в 7% занимает третье место по объемам раннего бронирования на весну-лето, при этом объем продаж вырос в 6 раз", - говорится в сообщении.

По данным Fun&Sun, чаще всего туристы бронируют туры на апрель, май и июнь.

"Такой спрос на весну объясняется тем, что в этом году нет сдерживающих факторов, которые были вызваны конфликтом на Ближнем Востоке.

Кроме того, сейчас в Египте работает больше качественных отелей плюс ожидается открытие новых", - рассказала руководитель компании по связям с общественностью Ольга Иванова.



В компании "Интурист" заметили более чем двукратный рост продаж туров в Египет.

"Достижение перемирия на Ближнем Востоке, спад политической напряженности можно считать главным фактором роста Египта. У нас объемы раннего бронирования на этом направлении выросли минимум в 2,5 раза, как и по Турции, если сравнивать с тем же периодом год назад. Глубина бронирований – вплоть до октября.

Это не значит, что Египет можно рассматривать как прямую альтернативу или замену Турции, по объемам рынки не сопоставимые, однако разнообразить летние пляжные предложения Египет поможет точно", - пояснила директор по связям с общественностью туроператора Дарья Домостроева.



Вторым фактором роста она также назвала заметное увеличение предложений по качественному и премиальному размещению. Только сеть Rixos открыла за последние годы 11 отелей, через два года их будет уже 17, в итоге Египет станет страной с наибольшим числом гостиниц этой сети, традиционно популярных на российском рынке.

В 2025 году свой первый отель в Египте планирует открыть турецкая сеть 5* Titanic Hotels. Много пятизвездочных египетских отелей провели за последние годы серьезное обновление номерного фонда.



Как рассказала представитель "Интуриста", с учетом скидок дорогие отели Египта на лето становятся хорошей альтернативой Турции, где в это время высокий сезон, и цены на такие объекты «зашкаливают».

По данным "Слетать.ру", большинство россиян (50,5%) выбирают в Египте на лето именно отели 5*, чуть меньше (43,6%) – отели 4*.





Как мы сообщали ранее, Египет в 2024 году принял рекордные 15,7 млн иностранных туристов, Россия вошла в тройку стран, откуда приехало больше всего туристов.

При этом турбизнес Египта серьезно пострадал в результате пандемии коронавируса. В 2020 году число иностранных туристов снизилось почти втрое – до 3,6 млн. В 2021 году оно выросло до 8 млн, а в 2022 – до показателя допандемийного 2019 года – 11,7 млн.

/TOURBUS.RU