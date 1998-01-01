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Сегодня «Аэрофлот» открывает флагманский клиентский офис в центре Москвы

В минувшем году пассажиропоток группы "Аэрофлот" вырос почти на 17%

Сегодня «Аэрофлот» открывает флагманский клиентский офис в центре Москвы. Новый двухуровневый офис площадью 1277 м² расположен по адресу: ул. 1-ая Тверская-Ямская, дом 2 (Рядом со станцией метро «Маяковская»), и предназначен для обслуживания всех категорий клиентов, а также участников программы «Аэрофлот Бонус».

Офис будет открыт с понедельника по субботу с 09:00 до 20:30, а в воскресенье с 09:00 до 16:00.

Во флагманском офисе клиенты смогут купить или переоформить билеты на рейсы авиакомпании, приобрести дополнительные услуги, получить справку о совершённом перелёте или его стоимости, а также другие услуги, - рассказали нам в пресс-службе нацперевозчика.

Как сообщили нам в пресс-службе, интерьер помещения оформлен в корпоративном стиле с использованием современных высококачественных материалов. Входная группа оборудована полноразмерными цифровыми экранами, на которых демонстрируются факты об истории «Аэрофлота» и стратегии развития компании.

В новом офисе клиентов встречают администраторы, обеспечивающие необходимый комфорт и помощь с информацией каждому посетителю. Обслуживание регулируется электронной очередью, распределяющей посетителей по свободным специалистам.

Предусмотрены комфортные зоны ожидания и туалетные комнаты, а также кафе и детский интерактивный уголок с элементами авиационной тематики.

Первый этаж оборудован 14 окнами для обслуживания посетителей, включая участников программы «Аэрофлот Бонус» уровня Базовый/Базовый Плюс/Базовый Про/Серебряный.

На втором этаже располагается зона обслуживания участников элитных уровней программы «Аэрофлот Бонус» - Золотой и Платиновый.

Для обслуживания VIP-клиентов оборудовано 8 переговорных комнат, названных в честь городов России, каждая из которых обеспечит клиентам приватность и индивидуальный подход.

Как мы сообщали ранее, в минувшем году пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2024 году вырос на 16,8%, до 55,3 млн человек, сообщила компания - на внутренних линиях перевезено 42,6 млн пассажиров (+12,8%), на международных - 12,7 млн (+32,7%).

Фактические показатели в целом соответствуют прогнозным: по итогам 2024 года руководство группы рассчитывало на перевозку порядка 55 млн человек, включая 42 млн внутри РФ и 12 млн на зарубежных рейсах.

Общий пассажирооборот стал больше на 20,8%, предельный - на 18%. Занятость кресел составила 89,6%, увеличившись на 2,1 процентного пункта

В 2025 году пассажиропоток группы может показать рост в пределах 5%, сообщал ранее директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов.

У компании есть резерв для повышения эффективности использования авиапарка, пояснял он. Основным риском г-н Батанов называл неопределенность с техобслуживание авиадвигателей, - сообщает «Интерфакс».



"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию".

Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.

/TOURBUS.RU

Фото: Группа "Аэрофлот"