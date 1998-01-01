Спрос на летний отдых на Азовском море вырос в два раза

При этом, в общем объеме бронирований доля азовских курортов пока что не превышает 2%

У туроператоров к концу января вдвое выросли бронирования отелей на Азовском побережье Краснодарского края, но их доля в общем объеме не превышает 1-2%, сообщают «Интерфакс» и Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры фиксируют в этом году двукратный рост спроса на летний отдых на Азовском побережье Краснодарского края в рамках кампании раннего бронирования.

Этому способствует, прежде всего, запрос на "дешевый летний отдых" со стороны туристов и отчасти переориентация туристов с Анапы. Но доля азовских курортов в общем объеме бронирований не превышает 1-2%, тогда как в прошлом году было меньше 1%", - говорится в сообщении.



Как отмечают в туркомпаниях, небольшие абсолютные цифры связаны с тем, что емкость курортов на Азовском море ограничена. При этом цены в отелях и других объектах на 15% ниже, чем в Анапе.

"Азовское побережье Краснодарского края – второй курорт после Анапы с мелководными песчаными пляжами. Из курортов этой части Краснодарского края сейчас наибольшим спросом пользуются город Ейск с окрестностями и станица Голубицкая. На них стабильный спрос у семей с детьми, особенно маленькими. Все они добираются до места отдыха своим ходом (поезд или автомобиль), а у туроператоров бронируют только отели.

Сам по себе отдых на Азовском побережье совсем не похож ни на Сочи, ни на Анапу, ни на Геленджик, ни на Крым. Это очень бюджетный, "полу-дачный" вариант, развлекательной инфраструктуры тут нет", - поясняют в ассоциации.



Отели на Азовском море – это в основном гостевые дома без питания, крупных и средних отелей мало, в том числе из-за короткого сезона. Он продолжается с июня по начало сентября.





Цены раннего бронирования у многих объектов на Азовском море при этом сейчас выше, чем в прошлом году примерно на 10-20%, но есть и отели, оставившие прошлогодние цены, и даже снизившие их.

Цена проживания на 10 ночей в начале июля 2025 года в самых бюджетных гостевых домах в станице Голубицкая сейчас начинается с 20-35 тыс. руб. на семью из 2 взрослых и 2 детей, гостевые дома покомфортнее просят 45-60 тыс. руб. (все – без питания).

Самые комфортабельные объекты типа вилл и коттеджей попросят за те же 10 ночей 160-200 тыс. руб. с завтраками.

В Ейске цены в среднем немного повыше (самые бюджетные варианты – 35-45 тыс. руб. на семью из 2 взрослых с 2 детьми за 10 ночей без питания, комфортнее – от 55-75 тыс.).

А самые дорогие варианты – виллы и бутик-отели стоят на семью из 4 человек 160-190 тыс. руб. на 10 ночей в июле, т.е. примерно как и в Голубицкой.

Единственный отель, работающий на «все включено» на Азовском побережье, «Тиздар Фэмили Резорт и СПА» 5* в Темрюкском районе (на фото) примет семью из 2 взрослых и 2 детей на 10 ночей в начале июля за 430,1 тыс. руб. на всех (питание «ультра все включено»).

Интересно, что сейчас на этот очень качественный отель у туроператоров есть скидки и проживание в нем стоит дешевле, а не дороже, чем в прошлом году (например, разница на июнь очень существенна).



В 2024 году Ейский район Краснодарского края посетили почти 580 тыс. туристов, что на 8% больше, чем годом ранее.

С января по август 2024 года на побережье Темрюкского района, где находится станица Голубицкая, отдохнули более 455 тыс. человек, - сообщил также «Интерфакс».

/TOURBUS.RU

Фото: pegast.ru