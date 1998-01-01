Новости Туризм: Происшествия Россияне погибли в результате крушения лайнера American Airlines в Вашингтоне/ Угроза схода снежных лавин сохраняется в Карачаево-Черкесии/ Российские туристы погибли и пострадали в результате ДТП в Паттайе

Россияне погибли в результате крушения лайнера American Airlines в Вашингтоне По информации ТАСС, вечером 29 января американский пассажирский самолет Bombardier CRJ700 (на фото) авиакомпании American Airlines и вертолет Sikorsky H-60 (Black Hawk) Сухопутных войск США столкнулись в небе у вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана. Самолет выполнял рейс из штата Канзас, на его борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. После столкновения самолет рухнул в реку Потомак. На месте трагедии идет поисково-спасательная операция. По данным СМИ, из реки извлечены меньшей мере 19 тел погибших, данных о выживших не поступало. По данным газеты The Wichita Eagle, на борту находились участники юниорской сборной США по фигурному катанию. Источник сообщил ТАСС, что в самолете также находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Подтверждаются печальные данные о том, что на борту разбившегося в Вашингтоне самолета находились российские фигуристы и другие сограждане. Это отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются", - сказал он, комментируя сообщения, что в самолете летели бывшие российские фигуристы. "Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона", - подчеркнул пресс-секретарь президента. Угроза схода снежных лавин сохраняется в Карачаево-Черкесии Угроза схода снежных лавин сохранится в ближайшие дни в горах Карачаево-Черкесии, в республике объявлено экстренное предупреждение, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в среду.

По данным Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы, 29-30 января в горах КЧР на высоте более 2000 метров лавиноопасно, говорится в сообщении.

Сход снежных лавин может стать причиной ЧС и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач, объектов инфраструктуры, перекрытием автомобильных дорог, мостов, тоннелей, уточнили в МЧС. Российские туристы погибли и пострадали в результате ДТП в Паттайе Российский турист погиб в тайской Паттайе после того, как его сбил другой россиянин на мотоцикле, жена погибшего находится в тяжелом состоянии, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел поздно вечером в понедельник. Пара переходила дорогу, держась за руки. Водитель-таец остановил автомобиль, чтобы пропустить туристов, но едущий за ним мотоцикл не остановился и наехал на людей, разбросав их в стороны.



В результате оба получили тяжелые травмы. Мужчина, несмотря на старания прибывших на место происшествия медиков, умер от травм, его жена находится в больнице.

За рулем мотоцикла также был россиянин, ему 26 лет. Он также получил травмы и был доставлен в больницу.

Как уточняют СМИ, полиция начала расследование, следователи ждут улучшения состояния виновника ДТП, чтобы провести допрос. /TOURBUS.RU



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