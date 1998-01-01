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30 января
Туризм: Происшествия
Россияне погибли в результате крушения лайнера American Airlines в Вашингтоне/ Угроза схода снежных лавин сохраняется в Карачаево-Черкесии/ Российские туристы погибли и пострадали в результате ДТП в Паттайе
Россияне погибли в результате крушения лайнера American Airlines в Вашингтоне
По информации ТАСС, вечером 29 января американский пассажирский самолет Bombardier CRJ700 (на фото) авиакомпании American Airlines и вертолет Sikorsky H-60 (Black Hawk) Сухопутных войск США столкнулись в небе у вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана. Самолет выполнял рейс из штата Канзас, на его борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих.
После столкновения самолет рухнул в реку Потомак. На месте трагедии идет поисково-спасательная операция. По данным СМИ, из реки извлечены меньшей мере 19 тел погибших, данных о выживших не поступало.
По данным газеты The Wichita Eagle, на борту находились участники юниорской сборной США по фигурному катанию. Источник сообщил ТАСС, что в самолете также находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Подтверждаются печальные данные о том, что на борту разбившегося в Вашингтоне самолета находились российские фигуристы и другие сограждане. Это отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются", - сказал он, комментируя сообщения, что в самолете летели бывшие российские фигуристы. "Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
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/TOURBUS.RU
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