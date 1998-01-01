В центре Москвы масштабно встречают Год лесной змеи

Красочный фестиваль "Китайский Новый год в Москве" проходит в столице России уже во второй раз

С 28 января по 9 февраля в Москве, в рамках перекрестных годов культурного обмена России и Китая, проходит фестиваль в честь празднования китайского Нового года.

Как и в России, Новый год, который еще называют Праздником весны, - считается в Китае одним из важнейших праздников. П упоминание о нем зафиксировано более чем за два века до нашей эры.

"Китайский Новый год в Москве" отмечается уже во второй раз. По словам руководителя проекта Управления международного взаимодействия Мостуризма Антона Харченко, подобные мероприятия помогают лучше узнать культуру другой страны. Что, по его мнению, способствует и культурным, и туристическим обменам между нашими народами.

«Китай за 9 месяцев 2024 года вышел в столице на первое место по турпотоку среди стран дальнего зарубежья, - добавил г-н Харченко.

- За этот период Москву посетило более 335 тысяч китайских туристов. И мы делаем все возможное для того, чтобы это число только увеличивалось: работаем над инфраструктурой, запускаем переводы на китайский язык и, конечно же, - «Китайский Новый год в Москве» станет одним из самых знаковых мероприятий по взаимодействию между Москвой и КНР.

В 2024 году он вызвал у москвичей и гостей столицы большой интерес. Тогда площадки посетили более 700 тысяч человек. В этом году, мы надеемся, этот рекорд будет побит. В этом году количество площадок значительно увеличено. Их более двух десятков по всей Москве. Среди новых локаций: Останкинская телебашня, отель «Солюкс», «Остров мечты», «Солнце Москвы» и др. Центр Москвы украсили световыми инсталляциями, фигурами драконов и китайскими фонариками».

Самыми нарядными стали Камергерский переулок, Тверской бульвар, Новый Арбат, Кузнецкий Мост, Зарядье и Никольская улица. Центральной площадкой праздника стала Манежная площадь.

Здесь, в течение двух недель будут показывать представления с участием китайских артистов, предложат блюда традиционной кухни — от гонконгских вафель до утки по-пекински, а также, в праздничных шале, стилизованных под пагоды, проведут для всех желающих обучающие мастер-классы. Например, по игре в китайские шахматы сянци, более известных у нас под японским названием Го.

Президент Московской Федерации Го Тимур Санкин рассказал, что данной игре около 4 тысяч лет. В нашу страну эта игра пришла где-то в 60-70-е годы прошлого века – во многом благодаря журналу «Наука и жизнь».

На Тверской площади москвичей и туристов ждут чайные церемонии, кулинарные соревнования и восточная музыка в современной аранжировке.

Главный декоратор площадки Ирина Сухотина поделилась, что главным элементом оформления здесь стала старинная китайская медная монета, ставшая своеобразным символом в современном Китае.

«С праздником Весны в Китае связано множество обычаев, - это время почитания божеств и предков. Накануне в домах проводится большая уборка, чтобы вымести все неудачи и дать место успеху, а вечером семьи собираются на торжественный ужин. Среди новогодних традиций – отправление поздравительных открыток, раздача денег в красных конвертах, включение в меню пельменей, внутрь которых кладут, в том числе, медные монеты.

"Изюминкой»" пространства Болотной площади стал «Маркет волшебства», на котором можно приобрести сувениры и вкусно перекусить.

Кстати, к гастрономической программе события присоединились более 120 ресторанов города, которые представят своим гостям особые меню с аутентичными блюдами, приготовленными по традиционным китайским рецептам.

/TOURBUS.RU

Фото: ИД "Турбизнес"