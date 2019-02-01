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30 января
Эксперты: Несмотря на прямые рейсы, спрос на Алжир не растет
Среди причин - рост цен на авиабилеты и полное отсутствие продвижения направления
Спрос на туры в Алжир в минувшем году и начале этого перестал расти, несмотря на наличие прямых рейсов. Среди причин, по словам туроператоров, рост цен на авиабилеты и отсутствие продвижения направления на российском рынке, - сообщает сегодня РСТ.
«Алжир – страна очень интересная для туризма, здесь можно совмещать экскурсии с пляжным отдыхом. Есть прямые рейсы Air Algerie, но слабая отельная база. Россияне хотят жить на берегу Средиземного моря, в хороших отелях, а приличных объектов размещения – по пальцам одной руки пересчитать.
Страна достойна, чтобы туда поехали, мы сами возили рекламный тур, но бронируют мало.
Там очень красивая пустыня Сахара. Правда, для ее посещения потребуется охрана, и это специфика направления – у страны беспокойные соседи Нигер, Мали, Ливия. Зато эскорт предоставляют бесплатно», – рассказал генеральный директор туроператора «АРТ-тур» Дмитрий Арутюнов.
Эксперт подчеркнул, что пока Алжир всего на 5% использует свой туристический потенциал. Если бы страна активнее продвигалась в России, расширяла гостиничную базу, турпоток быстро подрос бы.
Хорошие отели там дешевле, чем в Марокко, в сезон – с октября до апреля – стоимость номера в сутки до $250. В пустыне туристы ночуют в палатках.
«К россиянам там замечательное отношение, перед нами буквально открывались все двери. У Алжира с Россией совместные интересы в области газа и нефти, наших специалистов там очень много. И наших туристов там любят», – отметил также г-н Арутюнов.
В компании «Килиманджаро» рассказали о стабильных продажах туров в Алжир, но рост турпотока, который наблюдался после запуска прямых рейсов, в прошлом году затормозился.
«В основном, туристы берут две стандартные программы: одна по древнеримским городам Джемила, Типаза, Тимгад, Аннаба, Константина, вторая – в пустыню. Сахара там очень красивая – скалы вычурной формы, пиктографы. Можно комбинировать поездку по побережью с посещением пустыни, как правило, это занимает две недели.
А вот чисто пляжный отдых в Алжире не популярен. Стоимость недельного тура стартует от $1,5 тыс. на человека без перелета. И билеты недешевые, поэтому страну выбирают довольно состоятельные люди», – рассказала президент компании Марина Каткова.
Среди минусов направления она упомянула полное отсутствие продвижения на российском рынке, в отличие от соседнего Марокко, а также довольно сложную процедуру оформления виз.
«Но и плюсов немало. К примеру, в путешествии по Алжиру туристы всегда отмечают прекрасную кухню.
В отелях так вкусно и обильно кормят, что невозможно оторваться. Порции очень большие – если уж подают баранину, то сразу целую ногу. К концу поездки туристы обязательно набирают вес», – добавила эксперт.
Как отметила коммерческий директор компании «Открытие» Софья Гаврилова, пакетные туры в Алжир россияне покупают редко, но за последний год увеличилось количество запросов на оформление визы или заказ отеля.
Г-жа Гаврилова добавила, что не всех туристов устраивают повышенные меры безопасности, которые включают периодические проверки документов по маршруту, обязательное сопровождение в поездках по стране. Но, по ее словам, те, кто бывал в странах Магриба и Египте, не обращают на это внимания.
«Стоимость прямого перелета из Москвы в столицу Алжира на рейсах Air Algerie в прошлом году выросла до 100 тыс. рублей. Более дешевый вариант – лететь с пересадкой через Турцию или Египет.
Спрос на билеты высокий, но пассажиры в основном – не туристы, а те, кто едет по делам и к семьям. В Алжире довольно много нефтяников, дипломатов из России», – подытожила Софья Гаврилова.
Как отмечают в РСТ, в 2023 году страна приняла 3 млн иностранных туристов, тогда как соседнее Марокко – 9,5 млн. Цель правительства – к 2030 году увеличить турпоток до 12 млн.
/TOURBUS.RU
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