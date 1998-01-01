Новости Израиль работает над восстановлением российского турпотока Представители крупнейших российских туроператоров и авиакомпаний провели переговоры с руководителями израильского туризма

Как сообщили нашему порталу в пресс-службе Минтуризма Израиля, 28 января генеральный директор Министерства туризма Израиля Дани Шахар провел в Иерусалиме встречу с профессионалами туристической отрасли РФ, в числе которых были крупнейшие туроператоры и авиакомпании.



Делегация прибыла на Святую землю по приглашению Министерства туризма Израиля, мэрии Эйлата, Ассоциации отелей Эйлата и Мертвого моря и Гражданской авиации Израиля для того, чтобы провести деловые встречи и увидеть обновленную туристическую инфраструктуру Эйлата – города-курорта на Красном море, а также побывать в Иерусалиме и на Мертвом море.



Генеральный директор Министерства туризма Израиля Дани Шахар поблагодарил группу за проявленный интерес к Израилю и отметил значимость российского рынка: «Мне очень важно взаимодействие между нашими странами. До 2020 г. туристический поток в Израиль бил рекорд за рекордом: в 2019 г. в страну приехало более 4,5 млн туристов со всего мира. Россия занимала почетное второе место после США по количеству туристов в стране. Серьезный урон путешествиям был вызван Covid-19, как в Израиле, так и во всем мире. Когда пандемия прошла, туристический поток стал вновь расти, и если бы не трагические события, произошедшие в Израиле7 октября 2023 г., то в 2025 г. мы бы приняли 5 миллионов туристов, что стало бы абсолютным рекордом. Сейчас обстановка в стране значительно улучшилась, мы выходим из непростой ситуации и делаем все, чтобы возобновить туризм».



Полномочный министр Посольства Государства Израиль, директор департамента Министерства туризма Израиля Владимир Шкляр добавил, что «рриезд столь серьезной делегации – первый шаг к возобновлению туризма из России. Мы продолжим и дальше работать в этом направлении, чтобы как можно больше россиян смогли насладиться отдыхом в нашей замечательной стране, и имели возможность прилететь прямыми рейсами не только в Тель-Авив, но и Эйлат – город вечного лета на берегу Красного моря».



Как сообщалось ранее, в конце декабря в России побывала делегация представителей турбизнеса курорта Эйлат, которая провела переговоры о возобновлении прямых авиарейсов и организованного туризма с российскими авиакомпаниями и туроператорами. "Мы планируем компенсировать российским туроператорам расходы на маркетинг и рекламу туризма в Эйлат, будем возвращать до 50% их расходов. Такая программа уже работала до пандемии, мы возвращали в среднем 30% расходов. Компании, которые привозили по многу туристов, получали до $100 тыс. И работаем над еще одной программой по возврату денег за каждого привезенного туриста", - сообщил тогда глава департамента министерства туризма Израиля в России и СНГ Владимир Шкляр. Также сообщалось, что российские туроператоры обратили внимание израильской стороны на сложности с оформлением электронного разрешения в Израиль. Это требование вступило в силу для граждан РФ с 1 января 2025 года. ЕТА стоит 25 шекелей и оплатить этот сбор онлайн можно только по карте зарубежного банка или получить при очном визите в визовом центре VFS Global. Сервисный сбор составит 5 долларов/ По мнению туроператоров, для возвращения массового туризма из России в Эйлат стоит отменить процедуру получения ЕТА для туристов, прибывающих в составе пакетных туров. В Минтуризма Израиля обещают рассмотреть это предложение. /TOURBUS.RU Фото: Минтуризма Израиля

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