Новости Презентация туристического потенциала Москвы пройдет в Нижнем Новгороде Бизнес-миссия состоится 11 февраля в "Академии Маяк" им. А.Д. Сахарова

Комитет по туризму города Москвы проводит бизнес-миссию в Приволжском федеральном округе с целью презентации сезонных туристических предложений столицы. Дата и время проведения: 11 февраля (вторник) 2025 г., 11:00 - 14:00 Место проведения: г. Нижний Новгород, "Академия Маяк" им. А.Д. Сахарова (ул. Нижне-Волжская набережная, 11) Приглашаем представителей туристических операторов и агентств, реализующих туры в Москву, посетить бизнес-миссию, познакомиться с проектами и экскурсионными возможностями Москвы, принять участие в сессии B2B-переговоров с представителями туристического бизнеса столицы (ведущими туроператорами, объектами показа, объектами размещения) и получить новые полезные деловые контакты. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ: 10:30 - 11:00 Сбор участников деловой программы, кофе-брейк 11:00 - 11:30 Презентация туристического потенциала Москвы 11:30 - 12:05 Презентации представителей туристической отрасли Москвы 12:05 - 14:00 Сессия бизнес-переговоров 14:00 Розыгрыш призов УЧАСТНИКИ ОТ МОСКВЫ 1. АНО ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА МОСКВЫ 2. RUSSPASS ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ: ГАУК «Мосгортур» Туроператор «Русь» Клуб путешествий «Маруссия» Империя туризма 7 холмов Калита-Тур Круизы & Путешествия ООО «ЦСТ «Путешествие с ребенком» ТК «Апогей» ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА: АО «ВДНХ» Театр «Антигравитация» (Медиагруппа «Красный квадрат») Центр национальных конных традиций на ВДНХ Третьяковская галерея Музей Гаража особого назначения ФСО России Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина Останкинская телебашня PANORAMA360 Музей «АТОМ» ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ Сеть отелей Maxima Hotels Plaza Garden Moscow WTC 5* АО ТГК «Измайлово» (Гамма и Дельта) Sheraton Skypoint Luxe 5* Сеть апарт-отелей YE’S Капсульный отель Q-block Отель и Конгресс-центр «Вега», Измайлово Регистрация для участия в мероприятии Обращаем внимание, что посещение мероприятия возможно только после получения подтверждения от организаторов! Фото: Мостуризм

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