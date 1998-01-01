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30 января
Эксперты: Альтернативой летней Анапе могут стать Крым, Ейск и Турция
За последние две недели бронирования отелей Архипо-Осиповки выросли на 400%, а Ейска – на 265%
Альтернативой Анапе летом 2025 года в случае, если проблема с загрязнением пляжей мазутом не будет решена, могут стать Крым, побережье Азовского моря и Туапсинский район Кубани, сообщают «Интерфакс» и Российский союз туриндустрии.
"Во второй половине января бронирования летнего отдыха в Анапе снизились, туроператоры ждут оживления спроса к апрелю-маю, когда завершатся работы по очистке пляжей. Параллельно стал расти спрос на другие пляжные направления. В первую очередь это Крым, другие курорты Кубани, в том числе на побережье Азовского моря.
Так, по статистике сервиса для отелей Travelline, за последние две недели бронирования отелей в Туапсе выросли на 73%, Архипо-Осиповки – на 400%. Станица Голубицкая на Азовском побережье Краснодарского края бронируется на 118% лучше, чем год назад, а Ейск – на 265%. Продажи отелей Крыма выросли за тот же период на 40% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.
Коммерческий директор компании Оксана Булах заметила, что туристы, которые ищут альтернативу Анапе, действительно активно интересуются азовскими курортами, где песчаные пляжи, мелководье, теплое море, все это подходит семьям с детьми.
"Но семейные туристы хотят отдыхать на оборудованных пляжах. А при отсутствии трехразового питания в отеле интересуются номерами с мини-кухнями. Они также рассчитывают на то, что у отеля будет большая территория и развитая инфраструктура. По этим аспектам объекты на Азовском море не выдерживают конкуренции с анапскими отелями. Развлечений на азовских курортах тоже немного", - пояснила г-жа Булах.
Как считает директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева, в качестве замены Анапе могут выступать, в первую очередь, близлежащие курорты Краснодарского края.
Это самые равнозначные замены для тех семейных туристов, которые выбирают отдых в России и предпочитают добираться на авто. Неплохие бюджетные варианты отдыха можно найти на Азовском море, но мы работаем в основном с сертифицированными средствами размещения, а там их немного", - цитирует эксперта пресс-служба РСТ.
Мы видим значительный прирост Аланьи и Турции в целом на май, а также на июнь, когда цены еще минимальные", - пояснила эксперт.
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