Эксперты: Альтернативой летней Анапе могут стать Крым, Ейск и Турция

Альтернативой Анапе летом 2025 года в случае, если проблема с загрязнением пляжей мазутом не будет решена, могут стать Крым, побережье Азовского моря и Туапсинский район Кубани, сообщают «Интерфакс» и Российский союз туриндустрии.

"Во второй половине января бронирования летнего отдыха в Анапе снизились, туроператоры ждут оживления спроса к апрелю-маю, когда завершатся работы по очистке пляжей. Параллельно стал расти спрос на другие пляжные направления. В первую очередь это Крым, другие курорты Кубани, в том числе на побережье Азовского моря.

Так, по статистике сервиса для отелей Travelline, за последние две недели бронирования отелей в Туапсе выросли на 73%, Архипо-Осиповки – на 400%. Станица Голубицкая на Азовском побережье Краснодарского края бронируется на 118% лучше, чем год назад, а Ейск – на 265%. Продажи отелей Крыма выросли за тот же период на 40% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.



Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин считает, что Ейск вряд ли сможет заменить Анапу, так как объектов размещения там немного.

"Но, в любом случае, если кто-то решит выбрать его как альтернативу, надо бронировать именно сейчас, потому что хорошие места быстро закончатся. Если говорить об альтернативе, то это не Сочи, а Крым. Крым и Анапу выбирает примерно одна категория отдыхающих – семьи с детьми, которым нужны песчаные пляжи и отели "все включено", - пояснил он.



В компании "Алеан" подтвердили: если продажи летних туров в Сочи и Геленджик сохраняются примерно на уровне прошлого года, то по курортам Крыма и Азовского побережья Краснодарского края заметна положительная динамика.

Коммерческий директор компании Оксана Булах заметила, что туристы, которые ищут альтернативу Анапе, действительно активно интересуются азовскими курортами, где песчаные пляжи, мелководье, теплое море, все это подходит семьям с детьми.



"Но семейные туристы хотят отдыхать на оборудованных пляжах. А при отсутствии трехразового питания в отеле интересуются номерами с мини-кухнями. Они также рассчитывают на то, что у отеля будет большая территория и развитая инфраструктура. По этим аспектам объекты на Азовском море не выдерживают конкуренции с анапскими отелями. Развлечений на азовских курортах тоже немного", - пояснила г-жа Булах.

Кроме того, по ее словам, на Азовском побережье короткий сезон – с июня до начала сентября, а круглогодично работающих объектов мало.





Как считает директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева, в качестве замены Анапе могут выступать, в первую очередь, близлежащие курорты Краснодарского края.

"В частности, мы сейчас видим рост раннего бронирования по Туапсинскому району более чем на 50%. Здесь сразу несколько курортных поселков с песчаными пляжами. Растет также Геленджик, Сочи прибавил 31%. Одновременно в 4,5 раза вырос Крым. Он набрал динамику еще в прошлом году, а сейчас может сказываться еще и влияние ситуации на анапском побережье. Как альтернатива может рассматриваться также Абхазия, где чистое море, пологий спуск, что удобно детям, а цены традиционно на 20-30% ниже, чем в Сочи.

Это самые равнозначные замены для тех семейных туристов, которые выбирают отдых в России и предпочитают добираться на авто. Неплохие бюджетные варианты отдыха можно найти на Азовском море, но мы работаем в основном с сертифицированными средствами размещения, а там их немного", - цитирует эксперта пресс-служба РСТ.



Г-жа Домостроева полагает, что часть туристов с Черноморского побережья может оттянуть на себя и недорогая Турция, поскольку у "Интуриста" выросли бронирования сравнительно более доступных отелей Аланьи.

"На этот момент раннее бронирование на направлении более чем вдвое опережает объемы прошлого года, что может быть не случайным. Обычно наибольший спрос приходится на дорогие отели и курорты, например, Белек, но сейчас с ним сравнялась Аланья, где расположено немало хорошо развитых и с большой инфраструктурой бюджетных отелей. Здесь тоже пологий берег, песчаные пляжи, идеальные для детей.

Мы видим значительный прирост Аланьи и Турции в целом на май, а также на июнь, когда цены еще минимальные", - пояснила эксперт.



Между тем количество отказов от ранее забронированных путевок в детские лагеря и санатории Анапы увеличилось с Нового года, сообщил на днях сенатор от Законодательного собрания Краснодарского края Александр Трембицкий на заседании Совета Федерации.

Он отметил, что под угрозу попадают и сами детские лагеря и санатории, многие из которых "не смогут вовремя рассчитаться по кредитным обязательствам, а также обязательным платежам в различные уровни бюджета".

/TOURBUS.RU

