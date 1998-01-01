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29 января
Cергей Меняйло: Всесезонный горный курорт "Мамисон" в Северной Осетии откроется в феврале
Строительство инфраструктуры курорта "Мамисон" началось еще в 2009 году, а принять первых туристов он должен был в 2018 году
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон" в Северной Осетии откроется в феврале нынешнего года, сообщил глава республики Сергей Меняйло, которого цитирует «Интерфакс».
Позже "Мамисон" вошел в проект туристического кластера Северо-Кавказского федерального округа, участки Алагирского и Ирафского районов Северной Осетии получили статус особых экономических зон.
Строительство инфраструктуры курорта "Мамисон" началось в 2009 году, планировалось, что курорт сможет принять первых туристов в 2018 году, но реализация проекта была приостановлена. В 2016 году проект лишился статуса ОЭЗ.
На инфраструктуру курорта было потрачено более 2,2 млрд рублей — построена система энергоснабжения, включая линии ВЭЛ и подстанционное хозяйство, современная автодорога, система водоснабжения.
Комментируя ранее нашему порталу проект нового горного курорта, Сергей Ромашкин, генеральный директор «Дельфин», отметил: «Идея построить в Северной Осетии современный горнолыжный курорт - хорошая. Опыт «Розы Хутор», Красной Поляны, Архыза показывает востребованность таких проектов.
Горнолыжные курорты в нашей стране популярны, поэтому есть необходимость в новых трассах. Плюс круглогодичные курорты помогают выровнять сезонную загрузку».
Как сообщает издание "РБК+Юг", по нынешнему проекту "в первую очередь на «Мамисоне» появятся глемпинги. К 2028 году это почти 1300 мест размещения. Дополнительно к некапитальным, но уютным видовым домикам построят две шестиэтажные и одну семиэтажную гостиницы категории четыре звезды, а также несколько отелей три звезды. В местах расположения нижних и верхних станций канатных дорог организуют зоны для коммерческих объектов.
В перспективе в основу туристического комплекса войдут две туристические деревни — «Калак» и «Козыком» с гостиничными и ресторанными комплексами, многофункциональными центрами и другими инфраструктурными объектами. В каждой деревне оборудуют по два подъемника, с помощью которых туристы смогут перемещаться из одной зоны катания в другую".
Кроме того сообщается, что "Основную часть горнолыжных трасс на «Мамисоне» «отдадут» лыжникам среднего или начинающего уровня подготовки — около 20 км «зеленых», в том числе учебных, и 44 км «синих» трасс. Таким образом, в отличие от «Эльбруса» в Кабардино-Балкарии, где преобладают «красные» и «черные» трассы, на «Мамисоне» комфортно смогут отдыхать новички и туристы с детьми.
Для профессиональных спортсменов планируется развивать альтернативные виды активностей, такие как скитур1 или хэлиски2. А в западной части курорта создадут трассы для скольжения на беговых лыжах".
/TOURBUS.RU
Фото проекта: skisport.ru
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