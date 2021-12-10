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29 января
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Royal Air Maroc начала выполнять регулярные рейсы в Шереметьево/ “Азимут" получил допуск к регулярным рейсам в Баку/ S7 сможет летать из Москвы в Ашхабад до 14 раз в неделю


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Royal Air Maroc начала выполнять регулярные рейсы в Шереметьево

Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc начала выполнять регулярные рейсы из Касабланки (Марокко) в московский аэропорт "Шереметьево", сообщает пресс-служба авиаузла.
Полеты по маршруту Касабланка - Москва (Шереметьево) - Касабланка осуществляются ежедневно: прилет из Касабланки в 7:10 мск, вылет из Шереметьево - в 8:20 мск.
Рейсы выполняются на Boeing 737-800.

Ранее компания осуществляла рейсы из Касабланки в московский аэропорт "Домодедово" также ежедневно.

Последний рейс из "Домодедово", согласно данным сервиса Flightradar24, был выполнен утром 28 января.

 

Азимут" получил допуск к регулярным рейсам в Баку

Авиакомпания "Азимут" получила допуск Росавиации к регулярным рейсам между Владикавказом и Баку, следует из материалов ведомства.
Допуск позволяет летать по этому направлению до 7 раз в неделю.

Исполнительный директор "Азимута" Эдуард Теплицкий пояснил "Интерфаксу" , что запуск рейсов из Владикавказа в Баку будет обсуждаться не ранее летнего расписания.
В конце декабря "Азимут" сообщал об отмене полетной программы в Азербайджан.

Аэропорты Баку и Гянджи отозвали у перевозчика слоты на выполнение рейсов из Минеральных Вод и Сочи "в связи с отзывом разрешения авиационными властями Азербайджана".

 

S7 сможет летать из Москвы в Ашхабад до 14 раз в неделю

Авиакомпания S7 получила допуск Росавиации на выполнение рейсов Москва - Ашхабад с частотой до 14 раз в неделю, следует из материалов ведомства.
Ранее выданный допуск позволял компании летать по этому маршруту до 7 раз в неделю. Согласно сайту S7, сейчас ее рейсы в Ашхабад выполняются раз в день: вылет из "Домодедово" - в 22:55, прилет в туркменскую столицу - в 4:55 (время в пути - 4 часа).

В конце прошлого года полеты между Москвой и Ашхабадом приостановила авиакомпания Turkmenistan Airlines. Сообщалось, что рейсов не будет до 31 января, причины решения не назывались. Приобрести билеты в Москву на сайте компании сейчас невозможно.
До этого полеты в РФ отменили еще несколько иностранных авиакомпаний: это произошло вскоре после катастрофы с пассажирским Embraer 190 AZAL вблизи казахстанского города Актау 25 декабря.
/TOURBUS.RU


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