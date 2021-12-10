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29 января
Горячие авиановости
Royal Air Maroc начала выполнять регулярные рейсы в Шереметьево/ “Азимут" получил допуск к регулярным рейсам в Баку/ S7 сможет летать из Москвы в Ашхабад до 14 раз в неделю
Royal Air Maroc начала выполнять регулярные рейсы в Шереметьево
Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc начала выполнять регулярные рейсы из Касабланки (Марокко) в московский аэропорт "Шереметьево", сообщает пресс-служба авиаузла.
Последний рейс из "Домодедово", согласно данным сервиса Flightradar24, был выполнен утром 28 января.
“Азимут" получил допуск к регулярным рейсам в Баку
Авиакомпания "Азимут" получила допуск Росавиации к регулярным рейсам между Владикавказом и Баку, следует из материалов ведомства.
Аэропорты Баку и Гянджи отозвали у перевозчика слоты на выполнение рейсов из Минеральных Вод и Сочи "в связи с отзывом разрешения авиационными властями Азербайджана".
S7 сможет летать из Москвы в Ашхабад до 14 раз в неделю
Авиакомпания S7 получила допуск Росавиации на выполнение рейсов Москва - Ашхабад с частотой до 14 раз в неделю, следует из материалов ведомства.
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