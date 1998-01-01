Дмитрий Горин: «Избыточное госрегулирование цен на авиабилеты приведет к отмене ряда маршрутов»

Как мы сообщали ранее, по заявлению Минтранса, все российские авиакомпании должны сформировать к сентябрю 2025 года ценовые политики и согласовать их с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

В РСТ считают это важной инициативой для повышения доступности перевозок для россиян, но предлагают избегать избыточного прямого госрегулирования ценообразования в этой сфере, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, ФАС, Минтранс и авиакомпании в течение года проводят мониторинг цен, большую общую работу по сохранению доступности пассажирских перевозок.

В частности, недавно авиакомпании «Аэрофлот» и «Сибирь» направили в ФАС России коммерческие политики, в которых закрепили свои подходы к определению стартовой цены на билеты и правила отклонения от нее.

Они также задекларировали, что доля продаж авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа составит не менее 60%, а доля авиабилетов, продаваемых по максимальному тарифу, составит менее 2,5%. Кроме того, каждая из авиакомпаний включила в коммерческую политику инициативные льготные программы для отдельных категорий граждан.

«Четкие коммерческие политики помогут контролировать ценообразование, сделают его более прозрачным, особенно на монопольных рынках.

Такая работа по стабилизации цен и повышению доступности для россиян пассажирских авиаперевозок крайне актуальна. РСТ как крупнейшее отраслевое объединение принимает в ней активное участие», – сказал эксперт.

В отраслевом союзе считают необходимым также продолжать такие меры государственной поддержки авиаперевозок, как субсидирование, скидки определенным категориям пассажиров. Так, с 20 января российские авиакомпании обязаны предоставлять скидку 50% на билеты для детей 2-12 лет на внутренних рейсах. Сейчас поднимается вопрос о введении аналогичных скидок для молодежи до 18 лет. Не первый год обсуждается идея семейных, пенсионных тарифов.

«Когда программа субсидирования работала, у нас турпакет на Байкал или в Приморье стартовал от 35-40 тыс. рублей на человека, включая перелет. Сейчас тот же пакет стоит минимум вдвое дороже. Всё это способствовало повышению спроса, стабилизации цен, а также развитию внутреннего туризма.

Установление некоего потолка цен, о котором периодически говорится, жесткое госрегулирование в сфере ценообразования может привести к тому, что авиакомпаниям будет вообще невыгодно летать по некоторым маршрутам. Что, в свою очередь, может привести либо к дефициту провозных емкостей, либо к еще большему повышению цен с учетом снижения конкуренции», – пояснил Дмитрий Горин.

По словам эксперта, очевидно, что перевозчики в обосновании своей коммерческой политики будут вынуждены учитывать возросшие затраты в связи с дороговизной запасных частей, на обслуживание самолетов из-за санкций и невозможности обновлять флот, а также отсутствие пока новых самолетов, роста цен на авиационное топливо, фондов оплаты труда, инфляции, рост ключевой ставки. Всё это факторы, которые напрямую влияют на стоимость перелета.

«Если анализировать прогноз по ценообразованию, то в любом случае из-за инфляции и факторов, которые влияют на конечную стоимость, рост цен в авиаперевозках продолжится, как и в других отраслях экономики. Он будет как минимум на процент инфляции, по этому году было около 10%, но в пик сезона цены повышались более существенно – на 20-30%. Поэтому уже в преддверии летнего сезона лучше заранее планировать покупку авиабилетов, так как ближе к вылету цены могут быть выше.

Выгоднее всего будет покупать авиабилеты по раннему бронированию.

Авиакомпании открывают продажи за 11 месяцев, так как перед вылетом есть установленные, в том числе, процентные квоты, когда билеты продаются по максимальной цене и при динамическом ценообразовании стоимость может существенно отличаться от первоначальной на стадии раннего бронирования», – заключил вице-президент РСТ.

/TOURBUS.RU