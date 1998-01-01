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29 января
Travelata: Наиболее востребованы этой зимой Египет, ОАЭ и Таиланд

При этом главной особенностью сезона стал ощутимый рост глубины бронирования - 36 дней


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Как сообщили нам в пресс-службе онлайн-сервиса, 68% туристов, которые приобрели туры через интернет-магазина туров Travelata.ru, этой зимой планируют отдых на пляже

Наиболее бюджетным из популярных направлений и самым востребованным стал Египет. Также растет интерес к отдыху на китайском острове Хайнань.

 

В этом сезоне доля Египта в общем объеме увеличилась с 29% до 32%. Средний чек вырос со 130 тысяч рублей за тур до 173 тысяч.

На втором месте ОАЭ с долей 19%. В прошлом сезоне Эмираты были немного популярнее, набрав 21%. Средняя цена поездки выросла со 173 тысяч рублей до 202 тысяч.

Таиланд остается на третьем месте и добрал 2% по сравнению с прошлым зимним сезоном. Теперь доля данного направления Юго-Восточной Азии составляет 17%. За год средний чек увеличился с 236 тысяч до 275 тысяч рублей.

 

Доля российских курортов уменьшилась с 13% до 12%, цена выросла с 56 тысяч рублей до 64 тысяч.

Рейтинг топовых направлений замыкает Турция, ее популярность немного снизилась, а доля составляет 6%. Средний чек увеличился со 112 тысяч рублей до 143 тысяч.

 

Топ популярных направлений на зиму 2024–2025 гг. + средний чек

 

Направление

Доля

Ср. чек, руб.

Египет

32%

172 905

ОАЭ

19%

201 714

Таиланд

17%

275 241

Россия

12%

64 114

Турция

6%

143 099

 

Самым популярным размещением этой зимой стали 4-звездочные отели, там провести отпуск решили 39% туристов, забронировавших туры через сервис Travelata.ru.

На втором месте наиболее комфортные 5* с 30 %, на третьем 3*, они набрали 21%. Меньше всего пользуются спросом апартаменты – 2%. В прошлом году рейтинг был практически такой же.

 

Наиболее популярным типом питания стал вариант «все включено». В этом сезоне он набрал долю 37%, в прошлом его выбрали 38% отдыхающих. За год немного вырос спрос на завтраки – с 35% до 37%. В обоих периодах непопулярным типом питания стал «полный пансион».

 

Звездность и питание на зиму 2024–2025 гг.

 

Категория

Доля

Апартаменты

2%

Отели 1–2*

3%

Отели 3*

21%

Отели 4*

39%

Отели 5*

30%

Другое

5%

 

 

Тип питания

Доля

Без питания

10%

Завтраки

37%

Завтраки и ужины

8%

Полный пансион

3%

Все включено

37%

Ультра все включено

5%

  

Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru, отмечает в этой связи: «В этом году объем покупок на зимний сезон 2024–25 годов вырос на 6%. Главной особенностью стал ощутимый рост глубины бронирования. Теперь она составляет 36 дней, ранее была в полтора раза меньше – 24 дня.

С одной стороны, сохраняется интерес к египетским курортам, традиционный для этого времени года, а с другой – мы видим, что отдых на китайском острове Хайнань пользуется все большим спросом. Пока это направление не попало в топ популярных, но оно выросло в несколько раз.

Прямые рейсы туда были возобновлены в конце декабря 2023 года, и тогда объем бронирований был всего лишь 0,3 %, а в этом году уже 2%. Кроме того, средний чек для Хайнаня немного ниже тайского – 230 тысяч рублей".

/TOURBUS.RU


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