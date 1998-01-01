Новости Travelata: Наиболее востребованы этой зимой Египет, ОАЭ и Таиланд При этом главной особенностью сезона стал ощутимый рост глубины бронирования - 36 дней

Как сообщили нам в пресс-службе онлайн-сервиса, 68% туристов, которые приобрели туры через интернет-магазина туров Travelata.ru, этой зимой планируют отдых на пляже Наиболее бюджетным из популярных направлений и самым востребованным стал Египет. Также растет интерес к отдыху на китайском острове Хайнань. В этом сезоне доля Египта в общем объеме увеличилась с 29% до 32%. Средний чек вырос со 130 тысяч рублей за тур до 173 тысяч. На втором месте ОАЭ с долей 19%. В прошлом сезоне Эмираты были немного популярнее, набрав 21%. Средняя цена поездки выросла со 173 тысяч рублей до 202 тысяч. Таиланд остается на третьем месте и добрал 2% по сравнению с прошлым зимним сезоном. Теперь доля данного направления Юго-Восточной Азии составляет 17%. За год средний чек увеличился с 236 тысяч до 275 тысяч рублей. Доля российских курортов уменьшилась с 13% до 12%, цена выросла с 56 тысяч рублей до 64 тысяч. Рейтинг топовых направлений замыкает Турция, ее популярность немного снизилась, а доля составляет 6%. Средний чек увеличился со 112 тысяч рублей до 143 тысяч. Топ популярных направлений на зиму 2024–2025 гг. + средний чек Направление Доля Ср. чек, руб. Египет 32% 172 905 ОАЭ 19% 201 714 Таиланд 17% 275 241 Россия 12% 64 114 Турция 6% 143 099 Самым популярным размещением этой зимой стали 4-звездочные отели, там провести отпуск решили 39% туристов, забронировавших туры через сервис Travelata.ru. На втором месте наиболее комфортные 5* с 30 %, на третьем 3*, они набрали 21%. Меньше всего пользуются спросом апартаменты – 2%. В прошлом году рейтинг был практически такой же. Наиболее популярным типом питания стал вариант «все включено». В этом сезоне он набрал долю 37%, в прошлом его выбрали 38% отдыхающих. За год немного вырос спрос на завтраки – с 35% до 37%. В обоих периодах непопулярным типом питания стал «полный пансион». Звездность и питание на зиму 2024–2025 гг. Категория Доля Апартаменты 2% Отели 1–2* 3% Отели 3* 21% Отели 4* 39% Отели 5* 30% Другое 5% Тип питания Доля Без питания 10% Завтраки 37% Завтраки и ужины 8% Полный пансион 3% Все включено 37% Ультра все включено 5% Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru, отмечает в этой связи: «В этом году объем покупок на зимний сезон 2024–25 годов вырос на 6%. Главной особенностью стал ощутимый рост глубины бронирования. Теперь она составляет 36 дней, ранее была в полтора раза меньше – 24 дня. С одной стороны, сохраняется интерес к египетским курортам, традиционный для этого времени года, а с другой – мы видим, что отдых на китайском острове Хайнань пользуется все большим спросом. Пока это направление не попало в топ популярных, но оно выросло в несколько раз. Прямые рейсы туда были возобновлены в конце декабря 2023 года, и тогда объем бронирований был всего лишь 0,3 %, а в этом году уже 2%. Кроме того, средний чек для Хайнаня немного ниже тайского – 230 тысяч рублей". /TOURBUS.RU



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