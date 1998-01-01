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29 января
Travelata: Наиболее востребованы этой зимой Египет, ОАЭ и Таиланд
При этом главной особенностью сезона стал ощутимый рост глубины бронирования - 36 дней
Как сообщили нам в пресс-службе онлайн-сервиса, 68% туристов, которые приобрели туры через интернет-магазина туров Travelata.ru, этой зимой планируют отдых на пляже
Наиболее бюджетным из популярных направлений и самым востребованным стал Египет. Также растет интерес к отдыху на китайском острове Хайнань.
В этом сезоне доля Египта в общем объеме увеличилась с 29% до 32%. Средний чек вырос со 130 тысяч рублей за тур до 173 тысяч.
На втором месте ОАЭ с долей 19%. В прошлом сезоне Эмираты были немного популярнее, набрав 21%. Средняя цена поездки выросла со 173 тысяч рублей до 202 тысяч.
Таиланд остается на третьем месте и добрал 2% по сравнению с прошлым зимним сезоном. Теперь доля данного направления Юго-Восточной Азии составляет 17%. За год средний чек увеличился с 236 тысяч до 275 тысяч рублей.
Доля российских курортов уменьшилась с 13% до 12%, цена выросла с 56 тысяч рублей до 64 тысяч.
Рейтинг топовых направлений замыкает Турция, ее популярность немного снизилась, а доля составляет 6%. Средний чек увеличился со 112 тысяч рублей до 143 тысяч.
Топ популярных направлений на зиму 2024–2025 гг. + средний чек
Самым популярным размещением этой зимой стали 4-звездочные отели, там провести отпуск решили 39% туристов, забронировавших туры через сервис Travelata.ru.
На втором месте наиболее комфортные 5* с 30 %, на третьем 3*, они набрали 21%. Меньше всего пользуются спросом апартаменты – 2%. В прошлом году рейтинг был практически такой же.
Наиболее популярным типом питания стал вариант «все включено». В этом сезоне он набрал долю 37%, в прошлом его выбрали 38% отдыхающих. За год немного вырос спрос на завтраки – с 35% до 37%. В обоих периодах непопулярным типом питания стал «полный пансион».
Звездность и питание на зиму 2024–2025 гг.
Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru, отмечает в этой связи: «В этом году объем покупок на зимний сезон 2024–25 годов вырос на 6%. Главной особенностью стал ощутимый рост глубины бронирования. Теперь она составляет 36 дней, ранее была в полтора раза меньше – 24 дня.
С одной стороны, сохраняется интерес к египетским курортам, традиционный для этого времени года, а с другой – мы видим, что отдых на китайском острове Хайнань пользуется все большим спросом. Пока это направление не попало в топ популярных, но оно выросло в несколько раз.
Прямые рейсы туда были возобновлены в конце декабря 2023 года, и тогда объем бронирований был всего лишь 0,3 %, а в этом году уже 2%. Кроме того, средний чек для Хайнаня немного ниже тайского – 230 тысяч рублей".
/TOURBUS.RU
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